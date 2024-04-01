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Yargıtay Başkanı seçimlerinde 11'nci turdan da kazanan çıkmadı, seçimlere salı günü devam edilecek - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı seçimlerinde 11'nci turdan da kazanan çıkmadı, seçimlere salı günü devam edilecek

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 11'inci turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Seçimler 2 Nisan Salı günü 12'nci tur oylamayla devam edecek.

01.04.2024 11:15
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibariyle doldu. Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için Yargıtayın 348 üyesi, 25 Mart Pazartesi günü yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Ancak salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimi kazanan olmadı. Yarışa 12'nci tur ile salı günü devam edilecek.

EN ÇOK OYU MUHSİN ŞENTÜRK ALDI

Seçimin ilk 10 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk'ün katıldığı 11'inci tur oylama yapıldı. Oylama sonucu Mehmet Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Seçime 2 Nisan Salı günü 12'nci tur oylamayla devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

21.01.1963 tarihinde Şirvan'da doğmuştur. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanınca 18.05.2015 tarihinde birinci kez, 21.05.2019 tarihinde ikinci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24.03.2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yargıtay Başkanı seçimlerinde 11'nci turda kazanan çıkmadı, seçime yarın devam edilecek

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

01/07/1966 tarihinde Antakyada doğmuştur.Antakya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzonda yapmıştır.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlamış;sırasıyla Elbistan,Kozluk,Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

05/07/2017 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiş olup Üçüncü Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 14.02.2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.

Yargıtay Başkanı seçimlerinde 11'nci turda kazanan çıkmadı, seçime yarın devam edilecek

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Dairede en kıdemli üye olarak başkanvekilliği görevini de yürüten Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.

Yargıtay Başkanı seçimlerinde 11'nci turda kazanan çıkmadı, seçime yarın devam edilecek
Yargıtay Başkanı seçimlerinde 11\'nci turdan da kazanan çıkmadı, seçimlere salı günü devam edilecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yargıtay Başkanı seçimlerinde 11'nci turdan da kazanan çıkmadı, seçimlere salı günü devam edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı seçimlerinde 11'nci turdan da kazanan çıkmadı, seçimlere salı günü devam edilecek - Son Dakika
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