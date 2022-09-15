Yıkım için gelen kepçe mahalleliyi sokağa döktü! İki çocuğu engelli annenin sözleri yürek parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıkım için gelen kepçe mahalleliyi sokağa döktü! İki çocuğu engelli annenin sözleri yürek parçaladı

15.09.2022 12:15

Adana'nın Seyhan ilçesinde 6 yıl önce kentsel dönüşüm programına alınan 125 ev için hak sahiplerine sözleşme imzalatıp, evler içinde çürük raporu alan müteahhit kaçınca, yıkım kararı çıkan evlerin suyu kesildi. 2 çocuğu engelli olan bir vatandaş ise elektriğin kesilmesi halinde oksijen makinesine bağlı evladı için gözyaşı döküp yetkililerden yardım istedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde 125 bina kentsel dönüşüm programına alındı. Evlerin yıkılıp yerine yeni binaların yapılması içinde bir müteahhit ile anlaşıldı. Müteahhit mahalleye gelerek 125 ev sahibine sözleşme imzalattı. Müteahhit daha sonrada evlere çürük raporu aldı. Sözleşmeyi okumadan imzalayan ve yıkım sırasında kira yardımı alamayacağını, evlere de çürük raporu alındığını öğrenen ev sahipleri müteahhidi mahkemeye verdi. Ancak evlere çürük raporu alındığı için Seyhan Belediyesi 125 evi yıkma kararı aldı.

EKİPLER "GİDECEK YERİMİZ YOK" TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI

Belediye evleri yıkmak için zaman zaman mahalleye gitse de vatandaşların "gidecek yerimiz yok bizi sokağa atmayın" diyerek tepkisiyle karşılaştı. Bu arada müteahhit evleri yıkmadan kentsel dönüşüme başlamadan kaçıp gitti. Ancak evler çürük olduğu ve yıkılma tehlikesi bulunduğu için belediye evleri yıkmak istedi. Buna rağmen vatandaş evlerden çıkmayınca bu kez evlerin su ve elektriğinin kesilmesi kararı verildi.

BİNALARIN TEK TEK SUYU KESİLMEYE BAŞLANDI

Belediye ekipleri ASKİ görevlileriyle gelerek binaların tek tek suyunu kesmeye başladı. Bir çok binanın suyu kesilip saati çıkarılınca, vatandaşlar kepçenin önüne yatarak bu durumu engellemeye çalıştı. Ancak yetkililer yapılar çürük olduğu için boşaltılması gerektiğini bu nedenle su ve elektriğin kesilmesi emri geldiğini söyleyerek suları tek tek kesmeye başladı. Bu sırada kepçenin önüne yatan bir kişi annesi tarafından ikna edildi. Bir kadın da evlerin suyunu kesen görevlilere su vererek, "Onlar bizim suyumuzu kökten kesiyor ama biz onlara su veriyoruz" diye tepki gösterdi.

"İKİ ÇOCUĞU ENGELLİ ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

Kayınbabasının evinde oturduğunu eşi İrfan Atlı'nın da doğru düzgün işi olmadığını anlatan Figen Atlı (33), "Benim 2 yaşındaki oğlum Ferhat doğuştan epilepsi hastası. Daha sonrada enfeksiyon nedeniyle ciğerleri bitti. Oksijen makinesine bağlı yaşıyor. Bugün geldiler eviniz çürük diyerek suyumuzu kestiler. Sonrada elektrik kesilecekmiş. Benim oğlum sürekli oksijen makinesine bağlı. Bu makine durduğu an benim oğlum ölür. Ben şimdi ne yapacağım. Benim gidecek bir yerim yok. Benim 3 çocuğumdan, biri sağlam. Kızım da yüzde 50 engelli. Ne konuşabiliyor ne de kendi başına işini yapabiliyor" diye gözyaşlarına boğuldu.

OTURULAMAZ RAPORU ÇIKTI

Yetkililer ise kentsel dönüşüm programına alınan 125 evin müteahhittin başvurusu üzerine uzman kişiler tarafından kontrol edildiği ve çürük oturulamaz raporu verildiği bu nedenle acilen yıkılması gerektiğini bildirdi.

YORUMLAR
500
Van haber! Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Van Gölü havzası küresel iklim değişikliğinden daha çok etkilenecek Van haber! Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Van Gölü havzası küresel iklim değişikliğinden daha çok etkilenecek İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı
Kaynak: İHA

Seyhan, su, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıkım için gelen kepçe mahalleliyi sokağa döktü! İki çocuğu engelli annenin sözleri yürek parçaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları tanıtıldı! İşte beğeni toplayan yeni tasarımlar
11:47 Ümit Kesti'nin şehit olmadan 1 saat önce babasından helallik istediği öğrenildi: "Senden bir ricam var ama üzülme" dedi
11:47 Herkes o anları konuşuyor! Günlerdir İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in naaşı başında nöbet tutan asker yere yığıldı
11:16 Ehliyet almak isteyenler dikkat! 2023 için gündeme gelen rakam bir hayli yüksek
11:07 Sümeyye Erdoğan, KADEM'in pikniğinde kamuflaj giyip paintball oynadı
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 991 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi
10:52 Düzce'de takla atan araçtan sağ kurtulan alkollü sürücü, ehliyetine el konulacağını fark edince bayılma numarası yaptı
10:53 MasterChef'te gergin anlar! Oyunu kaybeden yarışmacının sözleri şef Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı
10:45 ABD ve AB, Financial Times üzerinden Türkiye'yi tehdit etti! Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları uygulanmıyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 12:21:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yıkım için gelen kepçe mahalleliyi sokağa döktü! İki çocuğu engelli annenin sözleri yürek parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement