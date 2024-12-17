Yılbaşında Kanatlı Hayvan Talebi Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Yılbaşında Kanatlı Hayvan Talebi Artıyor

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Yozgat'ta yılbaşı öncesi hindi, kaz ve tavuk talebi artarken, fiyatlar yükseliyor. Ekonomik zorluklar sürüyor.

17.12.2024 13:10
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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte hindi, kaz ve tavuğa talep arttı. Yozgat'ın kırsal bölgelerinde yetiştirilerek halk pazarlarında satışa sunulan kanatlı hayvanlardan hindinin adeti 2 bin-2 bin 500 lira, kaz bin 500 lira, tavuk ise 300- 350 liradan işlem görüyor. Üretici Ömer Yıkılmaz, vatandaşın alım gücünün daralmasına karşın talebin bu sene iyi olduğunu belirterek, "Çeşidimiz çok, satışlarımız güzel, beklentinin üstünde. Gelecek sene daha iyi olacağız inşallah, yalnız biraz ekonominin düzelmesi lazım. Vatandaşımızın alım gücünün artması lazım" dedi.

Kanatlı hayvan yetiştiricisi Ömer Yıkılmaz, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte hindi, kaz ve tavuğa talep arttığını belirtti. Yozgat ile Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Ankara gibi illerden gelen talepleri de karşılamaya çalıştıklarını belirten kanatlı hayvan yetiştiricileri, arabaşı yapımında genel olarak tavuk ve kaz etinin tercih edildiğini, yılbaşı yaklaşırken de hindiye olan talebin arttığını bildirdi.

"Talepler de şu an biraz yılbaşı yaklaştığı için var, eskisine bakarak"

Yozgat Boğazlıyan ilçesinde kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan Uğur Aydoğan, hem kanatlı hayvan üretimi hem de alım satımını yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Fiyatlarımızı söyleyecek olursak feriklerimiz (45 günlük tavuk yavrusu) 200 liradan başlıyor, 300 liraya kadar gidiyor. Tavuklarımız var, 400 lira, 700 lira. Kazlarımız var bin liradan, bin 500 arası, hindilerimiz bin 500, 3 bin lira arası. Hem satıyoruz hem alıyoruz. Talepler de şu an biraz yılbaşı yaklaştığı için var, eskisine bakarak. Tabi eski günler gibi değil şu ankiler ama yine talebimiz yüksek. Kaz olsun, ördek olsun, kesimlik. Bizim burada arabaşı derler, arabaşı yapmaları için biraz talep çıkar. Geçen senelere bakarak fiyatlar biraz yüksek, yem fiyatlarından dolayı. Bir torba yeme bin lira diyorlar, 900 lira diyorlar. Ona gelen zam tavuğa da kanatlarda yansıyor."

"Vatandaşımızın alım gücünün artması lazım"

Kanatlı hayvan yetiştiricisi Ömer Yıkılmaz da vatandaşın alım gücünün daralmasına rağmen bu sene talebin iyi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hindinin dişisi 2 bin lira, erkeği 2 bin 500 lira. Bu sene bayağı bir yetiştirmemiz oldu, 70- 80 adet bir yetiştirmemiz oldu. Tavuklarımız var, kazlarımız vardı, onları bitirdik. Sadece hindilerimiz kaldı. Biz her sene kendimiz yetiştiriyoruz köyde Devecipınar'da. Taleplerimiz de güzel, yalnız biraz vatandaşın da alım gücünde sıkıntı var, ekonomiden dolayı. Bunların da düzelmesini bekliyoruz, gerekli mercilerden rica ediyoruz.

Geçen sene tam tamına 300 adet canlı tavuk sattım, Boğazlıyan ve çevre köylerin ihtiyacını karşıladık. Onun haricinde Kayseri'de ihtiyaçları karşıladık. Geçen sene uğraşmadık sadece tavuk yetiştirdik. Bu sene sadece hindimizle tavuklarımız var, kazlarımız var, çeşidimiz çok, satışlarımız güzel, beklentinin üstünde. Gelecek sene daha iyi olacağız inşallah, yalnız biraz ekonominin düzelmesi lazım. Vatandaşımızın alım gücünün artması lazım. Erkek hindimiz kestiğimiz, temizlediğimiz zaman, içini de alıyoruz, bağırsağını falan, o haliyle 5- 6 kilo geliyor, her şeyini bitirdikten sonra, ayağını falan, her şeyini aldıktan sonra, sadece et olarak. Kimisi 4,5- 5 kilo geliyor, temizlediğimiz zaman bunlar. Organik tavuklarımız 1- 1,5 kilo geliyor, kesip temizlediğimiz zaman. Kazlarımız 2- 2,5 kilo geliyor. Bunlar kesiyoruz, içlerini falan alıyoruz, bütün temizliklerini yapıyoruz o haliyle, o şekilde geliyor. Hindinin kilosu hemen hemen 400- 400 küsur civarında geliyor TL olarak. Yalnız biz adet bakımında satıyoruz. 2 bin 500 liraya erkek, 2 bin lira dişi. Kilo usulü satmaya girmiyorum. Tavuğumuzda adet usulü satıyorum 300 TL'den veriyoruz, 300- 350 civarında. Kazımız da bin 500 TL. Yalnız kazımız bitti. Beş altı tane kaldı, onun haricinde kazımız bitti. Onu da stokladık dolaba koyduk."

Kaynak: ANKA

Yılbaşı, Ekonomi, Yozgat, Üretim, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılbaşında Kanatlı Hayvan Talebi Artıyor - Son Dakika

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