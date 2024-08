Yozgat'ta Ayçiçeği Hasadı Başladı, Çiftçiler Fiyatlardan Şikayetçi

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin önemli tarım bölgesi Yozgat'ta ayçiçeği hasadına eğlencelik olarak tüketilen ayçiçeğinden başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hasat Yozgat'ın Yerköy ilçesinden başlayan hasat, önümüzdeki süreç içerinde ilin doğu kesimlerine kayacak. Çiftçinin önümüzdeki ay içerisinde de yağlık ayçiçeği hasadına başlaması bekleniyor. Yerköy bölgesi çiftçilerinden Erol Yılmaz, "Bedava gidiyor, çekirdek bedavaya gidiyor, vallahi fiyat belli değil" diyerek, fiyatların maliyet hesabına göre belirlenmemesine tepki gösterdi.

Ayçiçeği hasadına başlanılan Yozgat'ta çiftçi hem rekolteden hem de fiyatın belli olmamasından yakındı. Yozgat'ta önceki yıl çiftçiye hibe destekli 19 bin 660 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılarak, 40 bin dekar alanda ekim yapıldı. 20 bin dekarlık alana da çiftçi kendi imkanlarıyla ekim yaptı. Yozgat'ta bu yıl devlet kontrolünde 41 bin 340 dekarlık alana yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı, rekoltenin ise 6 bin 340 ton olmasının beklendiği kaydedildi. Yaklaşık 15 bin dekarlık alana ise çiftçi kendi imkanları ile ekim yaptığı öğrenildi. Yağlık ayçiçeği ekilişinde Türkiye'de 28'inci, üretimde 26'ncı sırada bulunan Yozgat'ta bu yıl hava sıcaklıklarındaki ani değişim, dolu, sel, kuraklık üretime olumsuz etki yaptı.

"Geçen sene 32 liradan verdik para kazanamadık"

Yerköy bölgesi çiftçilerinden Erol Yılmaz, "Bedava gidiyor çekirdek bedava gidiyor, vallahi fiyat belli değil. Yalnız geçen sene bedava gitti çekirdekler. Benim de çekirdeğim vardı bedava gitti. Geçen sene 32 liradan verdik para kazanamadık. Bu sene bilmiyorum, bu sene belli değil. Bu sene maliyetler daha çok yüksek. Yüzde 100 arttı maliyetler" diye konuştu.

"Daha geçen seneki çekirdeğimizi bile doğru dürüst satamadık"

Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte 18 yıldır Yozgat'ın Yerköy içesine gelip, kiraladıkları tarlalarda çiftçilik yapan Abdulhalim Altın ise şöyle konuştu:

"Burada çiftçilik yapıyorum, tarla kiralıyorum. Ürün ekiyorum ama maalesef masraflar çok yüksek olduğu için hiçbir şeyden karımız olmuyor ve her şeyden zarar ediyoruz. Durumlar hiç iyi değil. Su gelmediği için mahsullerimiz yandı hep. Pancar sulamadık, çekirdeği sulayamadık. Her mahsulümüz yandı. Gelingüllü Barajı bize su vermedi bu sene. Her yer yandı. Fiyatlardan hiç memnun değiliz, daha fiyatı açıklanmadı, ne pancarın fiyatı açıklandı ne de çekirdeğin fiyatı açıklandı. Daha geçen seneki çekirdeğimizi bile doğru dürüst satamadık. Geçen sene 33 liradan satıldı ama zarar ettik, hiçbir kar yok. Bu yıl 60- 70 lira olursa anca kurtarır. Maliyetler çok yüksek. Yüzde 100 hepsi arttı. Mazot yükseldi, gübre yükseldi, ilaç yükseldi. Ondan sonra işçilik yükseldi. Ne dersen hepsi yükseldi, işçi maliyeti bayağı yüksek. Geçen sene 500 liraya çalışıyorlardı işçiler, bu sene bin liraya çalışıyorlar. Yani her şey iki katına katladı."