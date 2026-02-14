Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı - Son Dakika
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze\'nin dünyası başına yıkıldı
14.02.2026 09:57
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tek başına yaşam mücadelesi veren 60 yaşındaki Zine Yaşar, sabah büyük bir gürültüyle uyandı. Ahırının çöktüğünü gören Yaşar enkazın ortasında dizlerinin üzerine çökerek gözyaşlarına boğuldu. Yaşar, "Tek geçim kaynağım bu ahırdı, o da üzerime yıkıldı. Bu kara kışta ben ne yaparım" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki Sarıtaş köyünde tek başına yaşayan 60 yaşındaki Zine Yaşar, kentte son 10 yılın en yoğun kar yağışıyla tek ekmek kapısı olan ahırını kaybetti.

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

ENKAZIN ORTASINDA AĞLADI

Sabah saatlerinde büyük bir gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dışarı fırladığı gibi gördüğü manzara karşısında dünyası başına yıkıldı. Dondurucu soğuklarda ahırının yıkıldığını gören Yaşar, gözyaşlarını tutamadı. Şans eseri koyunlarının ahırda olmadığını belirten Yaşar, enkazın ortasında dizlerinin üzerine çökerek feryat etti.

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

"TEK GEÇİM KAYNAĞIM AHIRDI, O DA YIKILDI"

Tek başına köyde yaşam savaşı veren Zine Yaşar gözyaşları içinde, "Eşim yok, çocuklarım yanımda değil. Burada bir başıma, şu koyunlarımın yüzüyle ayakta duruyordum. Tek geçim kaynağım bu ahırdı, o da üzerimize yıkıldı. Şimdi bu karda kışta ben ne yaparım? Yardım eli bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

