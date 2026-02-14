Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze\'nin dünyası başına yıkıldı

Hakkari'de Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki Sarıtaş köyünde tek başına yaşayan 60 yaşındaki Zine Yaşar, kentte son 10 yılın en yoğun kar yağışıyla tek ekmek kapısı olan ahırını kaybetti.
Sabah saatlerinde büyük bir gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dışarı fırladığı gibi gördüğü manzara karşısında dünyası başına yıkıldı. Dondurucu soğuklarda ahırının yıkıldığını gören Yaşar, gözyaşlarını tutamadı. Şans eseri koyunlarının ahırda olmadığını belirten Yaşar, enkazın ortasında dizlerinin üzerine çökerek feryat etti.
Tek başına köyde yaşam savaşı veren Zine Yaşar gözyaşları içinde, "Eşim yok, çocuklarım yanımda değil. Burada bir başıma, şu koyunlarımın yüzüyle ayakta duruyordum. Tek geçim kaynağım bu ahırdı, o da üzerimize yıkıldı. Şimdi bu karda kışta ben ne yaparım? Yardım eli bekliyorum" diye konuştu.
