Yurttaşların Uzungöl'de Hes Nöbeti Sürüyor.

Haber: Gençağa Karafazlı

(TRABZON)- Trabzon Uzungöl'de gerçekleştirilmesi planlanan HES projesine karşı yurttaşların başlattığı nöbet devam ediyor. CHP Trabzon Ortahisar Belediye Meclis Üyesi İlker Akıncı, "Bu derelerin suyunu içmiş burada büyümüş burada yetişmiş bu doğal güzelliklerle her zaman onur duymuş insanlar olarak burada yapılmak istenen HES'e karşıyız" dedi.

HES projesine karşı nöbette olan Uzungöl ve Taşkıranlı yurttaşlar, direnme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Alanda ateş yakarak ısınmaya çalışan yurttaşlar, yer yer yöresel kemençe muziği eşliğinde horon oynuynayarak nöbetlerini gece gündüz sürdürüyorlar.

ANKA Haber Ajansı 3 günden beri HES nöbeti tutan Uzungöl ve Taşkıran halkıyla görüştü. Yurttaşlar, HES projesine neden karşı olduklarını şu sözlerle anlattı.

Emine Soylu: "2 günden beri buradayım deremizi istiyoruz, suyumuzu istiyoruz onsuz burada ne hayatımız var? Biz yazın köyümüzde daha duramayız sinekten kokudan. O köy ne olacak biz ne olacağız nasıl durulacak orada? Bunu hiç düşünmeden bunun önlemini almadan o HES yapılırsa ne olur o köyler ne olur o insanlar? Bunları düşünmeden bu insanlara sorup soruşturmadan bu olmaz burada. O insanlar o evler o hayvanlar ne olacak? biz suyumuzu istiyoruz suyumuzu kimseye verecek halımız yoktur sakin ve sakin bunu kafalarından silmesini istiyorum. Ben burada büyüdüm kendi köyümde de evlendim buralarda da yaşlandım. Biz bu HES'e karşıyız suyumuzu istiyoruz bir de can tehlikemiz var en önemli o can tehlikemiz var, bunun önlemini almadan sakın ve sakın buraya teşebbüs etmesinler onu istiyoruz hepimiz."

"Doğamızı katlediyorlar"

Alime Soylu: "HES'e karşıyız bizim evlerde afet alanı istemiyoruz suyumuzu da vermek istemiyoruz olmaz olmaz, doğamızı katlediyorlar ayıptır günahtır Uzungöl' e bu hakaretler olmaz vallahi HES'e pes. Olursa bizim yerleşim alanımız afet bölgesi evlerimiz taşların altında evlerimizin üstünden nasıl geçecekler bunları hiç mi görmüyorlar bunlar nasıl bir insan? Doğamıza zarar, hayatımız bu doğa, bu su bunlar yoksa zaten biz de yokuz."

Resim sanatıyla ilgilenen doğasever Havva Akyüz: "Ben burada doğdum burada büyüdüm ressamım. Buranın nasıl güzel olduğunu hissederek resimlerime de yansıtıyorum ben çok mücadele verdim çocukluğumun yok oluşunu izledim bir ağacın kesilmesi bir doğanın tahrib edilmesi benim canımı çok yaktı. İnsanlar doğayla nasıl ilişki kurduğunu da bilmiyor yani biz HES istemiyoruz. Biz doğayı seven insanlar olarak HES'e karşıyız yaşadığımız alanları korumak için ben bir sanatçı adayı olarak yaşadığımız güzelliklerin değerini çok iyi bilen biri olarak buradan yetkili kişilere de sesleniyorum lütfen bu doğayı yok etmek çok kolay ama onu yeniden yeşertmek çok zor. HES'in doğaya vereceği tahribatı hayal edince o kadar üzülüyorum ki çünkü geri gelmeyecek."

"Solaklı Vadisi'nde 36 HES projesi var bu dereler özgür akmıyor"

CHP Trabzon Ortahisar Belediye Meclis Üyesi İlker Akıncı: "Gördüğünüz gibi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir güzelliğe sahip floranın içerisindeyiz. Solaklı Deresi olarak adlandırdığımız Uzungöl'den Kaçkar Dağları'na kadar çıkan bu alan Türkiye ve dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biridir. Bu bölgede dört yüz çeşit çiçek ve bitki türü var bunlarında yaklaşık kırk tanesi de dünyanın hiçbir yerinde olmayan türe ve çeşitliliğe sahip. Bugün burada Uzungöl halkıyla toplanmış olmamız maalesef dünyaca ünlü turizm bölgesi Uzungöl'e yapılacak HES'e engel olmak içindir. Buradaki insanlarla bu bölgenin halkıyla beraber bu derelerin suyunu içmiş burada büyümüş burada yetişmiş bu doğal güzelliklerle her zaman onur duymuş insanlar olarak burada yapılmak istenen HES' karşıyız. Bu Solaklı Vadisi bakanlığın daha önce 36 tane HES projesi oluşturduğu şu anda inşaatı devam eden ve uygulaması tamamlanmış 10 tane HES'in bulunduğu bir alan. Bu dere neredeyse özgür akmayan bir dere, her defasında farklı projelerle can suyunu tüketmiş bir dere."

"Bizim tek doğal kaynağımız Karadeniz Bölgesi"

HES nöbetinde olan yurttaşlara destek vermek için Uzungöl'e geldiğini belirten Şanlıurfa Bilecik CHP İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Aslantaş:

"Şanlıurfa'dan geliyorum öncelikle yerel halkımızın yanında olmak için buradayım. Bir gerçek var HES doğamızı katlediyor. 45-50 yıl sonrasında ülkemizi ve dünyamızı kuraklık bekliyor bizim tek doğal kaynağımız Karadeniz Bölgesi ve bu bölgedeki akarsular ve kırmızı benekli alabalıklar o yüzden balıklarımızı da doğamızı da korumamız gerekir halkımızın yanındayız."