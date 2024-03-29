Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı - Son Dakika
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Yerel

Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı

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Zonguldak'ta yaşayan Melih Bektaş, 5 ay önce polislik mesleğini bırakarak dünya turuna çıktı. 12 ülke gezen Bektaş, Malezya'da bıçaklı gaspa uğradı. Tapınakta 13 saat rehin tutulan gencin, kamera, dron, ehliyet ve pasaportunu çalan zanlılar, bankadan da 62 bin lirasını aldı. Malezya Polisi ile zanlılardan 2'sini yakalatan Bektaş, başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.

29.03.2024 15:12  Güncelleme: 16:15
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Zonguldak'ta yaşayan Melih Bektaş, 5 ay önce polislik mesleğini bırakarak dünya turuna çıktı. 12 ülke gezen Bektaş, Malezya'da bıçaklı gaspa uğradı. Zanlılar, tapınakta 13 saat rehin tutarak işkence ettiği Bektaş'ın, kamera, dron, ehliyet, pasaport ve 62 bin lirasını da gasbetti. Malezya Polisi ile zanlılardan 2'sini yakalatan Bektaş, başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.

ARACINA BİNDİĞİ KİŞİ, KENDİSİNİ ÇETEYE GÖTÜRDÜ

31 yaşındaki Melih Bektaş, dünyayı gezmek için 10 yıl boyunca görev yaptığı polislik mesleğinden 5 ay önce istifa etti. Dünya turuna çıkan Bektaş, bir taraftan da sosyal medyada içerik üretmeye başladı. Türkiye'de bulunduğu zamanda birçok gezgini evinde ağırlayan Bektaş, Güney Amerika ziyaretinin ardından Asya kıtasına ziyaretler gerçekleştirdi.

Hindistan, Sri Lanka ülkelerinin ardından Malezya'ya geçen Bektaş, burada otostop çekerek yoluna devam etmek istedi. Kendisini görünce duran bir kişinin "Gideceğin yere kadar bırakırım" demesiyle aracına binen Bektaş, "On dakika arkadaşıma uğrayıp para alacağım" diyerek gittikleri yerde çetenin bulunduğu bölgeye geldiklerini fark ettiğini anlattı.

Polisliği bırakıp dünya turuna çıkan adam, Malezya'da 13 saat alıkonulup gasbedildi

"KAÇMA, SENİ, ÖLDÜRÜRÜZ"

Etrafını saran kişilerin "Kaçma; seni öldürürüz" diye tehditlerde bulunduğunu anlatan Melih Bektaş; "Beni gasp eden bir tane uyuşturucu karteli ve yanında bulunan beş kişi vardı. Bunlar beş kişiydi. Etrafımda, başımda bekleyenler vardı. 'Kaçma. Bak seni öldürürüz' diyen bazı insanlar vardı. Orada beni gasp ettiler, bıçakla gasp ettiler bu arada. Elimdeki bütün malzemeleri zorla aldılar. Olayı anladığım esnada artık tamam. Melih yani on yıllık mesleğin verdiği tecrübeyle de. Arkadaşıma konum atmıştım. Zaten o da son konum oldu" dedi.

Polisliği bırakıp dünya turuna çıkan adam, Malezya'da 13 saat alıkonulup gasbedildi

MALEZYA POLİSİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIP 2 KİŞİYİ YAKALATTI

Kendisini görünce yavaşlayan bir motosiklet sürücüsünün telefonuyla Türkiye Büyükelçiliğini aradığını söyleyen Bektaş şöyle devam etti: Havanın aydınlanmasını beklediler. Yani on üç saat. Neden on üç saat derseniz eğer, artık beni bıraktıkları zaman artık yavaş yavaş hava aydınlanma aşamasına gelmişti. Issız bir yerde bıraktılar beni. ve ellerim, gözlerim bağlı bir şekildeydi. Ben zaten indikten sonra direkt gözümü açtım. Zaten telefon kablosuyla bağladılar bu arada elimi. Biraz boşluk bırakmıştım. Ondan rahat bir şekilde kurtulup çantamı kontrol ettim. Baktım çantada zaten pasaport falan hiçbir şey yok. Ondan sonra araç durdurmaya çalıştım. Bulunduğum yerde tek tük nadir araçlar geçiyor ve araçlar durmuyorlar korktukları için. Orada da en son bir motosiklet yavaşladı. Yavaşladığını gördüm. Üzerine önüne doğru geçip ellerimi açınca artık orada durdu ve dedim ki lütfen polisi ara. Çünkü baldırım kanıyor. Ensemde, boynumda kan lekesi var. Dedim ki soyuldum, gasp edildim, bıçaklandım, polisi ara. Bir yandan da orada çocuğun telefonundan büyükelçiliğin acil numaraları var. O numarayı bulup oradan büyükelçiliğe telefon ettim."

Samuray kılıcı ile başında bekleyen zanlıların, kendisine ait banka kartlarıyla ATM'den para çektiğini de anlatan Bektaş, Malezya Polisi'ne yaptığı ihbar sonrası tapınağın bulunduğu bölgede iki zanlıyı yakalattığını söyledi.

Polisliği bırakıp dünya turuna çıkan adam, Malezya'da 13 saat alıkonulup gasbedildi

ARKADAŞLARININ ALDIĞI BİLETLE TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

İki haftalık soruşturma sürecinden sonra arkadaşlarının yardımıyla uçak bileti alarak Türkiye'ye gelen Bektaş, başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor. Bektaş, "Polislerle önce konuma gittik. Konumda orada bir tane şahıs. Onu yakaladılar. Tapınakta. Hemen bir şahsı gördük. O şahıs da benim başımda bekleyen dediğim gibi bana saldırmayın. Ama benim başımda nöbet bekleyen, kaçmayın etmeyeyim diye. Bekleyen bir şahıstı. Ben orada olay olduktan sonra beş altı gün boyunca kaldım. Yani uçak biletini arkadaşlarım aldı. O süreyi bekliyordum. ve buraya geldim. Ben telefonla oradaki polislerin WhatsApp telefon numarasını aldım. Telefonla iletişime geçmeye çalışıyorum. Açmıyorlar. Yoğun olduklarını söylüyorlar. ve bu arada onlar bana diyorlardı sana ulaşabilir miyiz filan diye. Şu anda ben burada avukat tuttum. Kendi imkanlarımla iletişime geçmeye çalışıyorum.

Polisliği bırakıp dünya turuna çıkan adam, Malezya'da 13 saat alıkonulup gasbedildi

DÜNYAYI GEZMEYE DEVAM EDECEK

İçerik ürettiğim için enstrümanım, laptop, telefonum, pasaportum, kimlik kartlarım. Sürücü belgemi aldılar. Aslında avukat tutma sebebi de bir devlet bankasındaki hesabımdan 62 bin lira çekildi. Zarara uğradık. İstediğimiz şey tek adaletin tecelli etmesi, kanunun yürümesi. Bunun için de yetkililere sesimizi duyurmaya çalıştık. Hala bu mücadelem devam ediyor. Çünkü hala mağduriyetim devam ediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir pasaporta sahibiz ve gittiğimiz yerlerde de başımıza böyle bir olay gelebilir. Umarım kimsenin başına gelmez. Umarım kanun işler ve bu şahıslar bulunur. Malzemelerim bulunur" dedi. Dünyayı gezmeyi sevdiğini, tanıştığı insanlarla kültür alışverişi yaptığını söyleyen Bektaş, gezilerine devam edeceğini ifade etti.

Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Malezya, Dünya, Güvenlik, Suç, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: geçmiş olsun kardeşim ama lütfen dikkat bilmediğiniz geri kalmış ülkelerde yalnız dolaşmayın 12 1 Yanıtla
  • Ali Kublay: İyi olmuş dünyayı kes fetmis yeni insanlar yeni kültürler görmüş darısı diğer geginlerin basina 2 4 Yanıtla
  • menderes yalçın: geri kalmış dediğin ülke Türkiye den daha ilerde ve gelişmiş vede DHA güvenli 1 1 Yanıtla

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