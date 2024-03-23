16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı - Son Dakika
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16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı

16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı

Kartal'da yaşayan Yılmaz P., pilates hocası sevgilisinin 16 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Kızın yaşadıklarını not kağıtlarına yazdığı ve annesinin kızını olayı kapatmaya çalıştığı iddia edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yılmaz P.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

23.03.2024 12:07  Güncelleme: 12:48
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İstanbul Kartal'da Yılmaz P. hakkında pilates hocası sevgilisinin 16 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 16 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını not kağıtlarına yazdığı ortaya çıktı. Babanın şikayeti üzerine dava açılırken annenin ise kızını ikna ederek olayı kapatmaya çalıştığı öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Serhat A. şikayetçi, 16 yaşındaki kız çocuğu G.I.A. mağdur, Yılmaz P. de şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianameye göre olay şöyle yaşandı; 2 çocukları olan Serhat A. ile Mucize P. 2019 yılında boşandı. Çocukların velayeti ise anne Mucize P.'ye verildi. Pilates hocalığı yapan Mucize P. 16 yaşındaki kızı G.I.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Mucize P., Yılmaz P.'ye pilates dersi verdi. Bir süre sonra Yılmaz P. İle Mucize P. arasında gönül ilişkisi kuruldu. Yılmaz P. 2-3 ay boyunca pilates dersi almak için Mucize P.'nin evine gidip gelmeye başladı.

16 yaşındaki kız çocuğuna taciz! Olan biteni not kağıdında ayrıntılarıyla tek tek yazdı

GENÇ KIZIN ARKASINDAN GİDEREK YATAĞA YATTI

15 Şubat 2022 tarihinde Yılmaz P. Akşam saatlerinde Mucize P.'nin Kartal'da bulunan evine geldi. İkili sabaha kadar oturdukları sırada 16 yaşındaki G.I.A. tuvalete gitmek için kalktı. Yılmaz P. G.I.A.'nın geri uyumaması için ısrar ederek yanlarında oturmasını istedi. 16 yaşındaki kız bir süre oturduktan sonra annesi Mucize P.'nin yatak odasına giderek uyumak istedi. Odaya giderek yatağa yatıktan bir süre sonra Yılmaz P., G.I.A.'nın arkasından giderek yatağa yattı.

ANNE SEVGİLİSİNİN KIZINI TACİZ ETMESİNE GÖZ YUMMUŞ

16 yaşındaki G.I.A.'nın arkasından sarıldığı sırada odaya anne Mucize P. geldi. Anne de Yılmaz P.'nin yanına uzandı. Şüpheli Yılmaz P. ise G.I.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerine elleyerek taciz etti. O sırada bir yandan da anne Mucize P.'nin de çeşitli yerlerine dokundu. Kısa süre sonra anne Mucize P., yatakta oturur pozisyona geldi, ardından da Yılmaz P. yataktan kalkarak odadan çıktı. İddianamede şüpheli olan Yılmaz P.'nin soruşturma aşamasında ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

SES KAYITLARI İDDİANAMEDE YER ALDI: TACİZ DAVASI AÇILINCA HAPSE GİRECEĞİZ

Şikayetçi baba Serhat A.'nın savcılığa sunduğu ses kaydının çözümü de iddianamede yer aldı. Ses kaydının bilirkişi tarafından yapılan çözümünde anne Mucize P.'nin kızı G.I.A.'ya "Olacakların farkında değilsin, bunların bak taciz davası açılınca hapse gireceğiz. Belki senin adını sicilde yazacaklar, taciz diye. Ondan sonra velayet davasında adın kötü lekeye karışacak. Siciline yazılacak. Kardeşimi dinledim. Yaptık diyemedim. Onu desem ben çok suçlu duruma düşerim tacizden" şeklinde sözler söylediği ifade edildi.

Bilirkişi raporunda anne Mucize P.'nin oğlu ve kızı arasında geçen konuşmalar ise şöyle;

  • Anne: Bak ben şunu söyleyemedim. Bu hepimizin hayatını mahveder ama...
  • Kız Çocuk: Bizimkini mahvetmez seninkini mahveder
  • Anne: Sadece şunu diyemedim 'Yanımızda yattı' diyemedim. Çünkü onu desem ben çok suçlu duruma düşerim
  • Kız çocuk: Çünkü suçlusun
  • Anne: Ben tacizden hapiste yatarım. Hapiste yatmamı ister misin?

ANNE, KIZI ŞİKAYETÇİ OLMASIN DİYE İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

İddianamede anne Mucize P. suçunu kabul ederek kızı G.I.A.'nın şikayetçi olmaması hususunda ikna etmeye çalıştığı belirtildi. İddianamede anne Mucize P.'nin bu eyleminden dolayı hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğünün İhlali suçundan ayrıca savcılıkça soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

16 yaşındaki kız çocuğuna taciz! Olan biteni not kağıdında ayrıntılarıyla tek tek yazdı

8 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Yılmaz P.'nin mağdur kız çocuğu G.I.A.'ya karşı "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edilerek şüphelinin yargılanmasına başlandı.

BABANIN İLK ŞİKAYETİNDE SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERMİŞ

Öte yandan; baba Serhat A.'nın olayı ilk öğrendiğinde savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Mucize P.'nin evine aldığı Yılmaz P. İle birlikte çocukları evdeyken alkol aldığını anlattı. Alkol aldıkları sırada kızları G.I.A.'ya hakaret içerikli sözler söylediğini, G.I.A'yı zorla alkol masasında oturttuğunu ifade ederek Yılmaz P. Hakkında şikayetçi olarak cezalandırılmasını istedi. Soruşturma sonucu savcı dosyaya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Bunun üzerine Serhat A.'nın avukatı Doğan Eriş, bu karara ilişkin üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırarak tekrar soruşturma yapılmasına hükmettiği ortaya çıktı.

16 yaşındaki kız çocuğuna taciz! Olan biteni not kağıdında ayrıntılarıyla tek tek yazdı

"KENDİSİNE SARILMADIM, VÜCUDUNA DOKUNMADIM SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Sanık Yılmaz P. Savunmasında, "Ben mağdur kızın annesinin pilates öğrencisiyim. Evine pilates yapmak için gidiyordum. İleriki zamanlarda mağdurun annesi Mucize ile aramızda gönül ilişkisi oldu. Mağdur kız ise annesi ve babasının tekrar birleşmesini istiyordu. Beni de bu birleşmeye engel olarak gördüğü için bana tavırları oldu. Mağdurun iddia ettiği gibi o gece aynı odada yatmadım. Kendisine sarılmadım, vücuduna dokunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

"KIZIM SANIĞI KISKANDI"

Anne Mucize P. İse duruşmada tanık sıfatıyla dinlendi. Anne Mucize P. Mahkemedeki ifadesinde, "Kızımın iddiaları onur kırıcıdır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hiçbir anne böyle bir şeye müsaade etmez. Sanık Yılmaz P. ile aramda cinsel ilişki yoktur. Sadece hoşlanma vardır. Sanık evimize gelip giderdi. Kızıma yönelik herhangi bir sarkıntılığına veyahut cinsel istismarına şahit olmadım. Başlarda sanık ve kızım ile oğlumun arası iyiydi. Kızım sanığı kıskandı. Son zamanlarda bana tepkili davranıyordu. Kızım babasıyla birlikte kalmaya başladıktan sonra bana tepkili davranmaya başladı" dedi.

"YATAK ODASINDA ÜÇÜMÜZ BİR ARADA ASLA KALMADIK VE UYUMADIK"

Ses kaydının sorulması üzerine Mucize P., "Benim oradaki kastım sanığın bizim evde yattığını söyleyemediğim şeklindedir. Yoksa sanık benimle kızım arasına yatmamıştır. Ben kızıma yanlış yoldasın, bu işin sonu tacize gider, bizi hapse mi attırmaya mı çalışıyorsun diye nasihat ettim. Kızıma babanın iddiasıyla böyle bir kurgu yapman büyük vebaldir, sanığın evde yatması taciz değildir dedim. Kızımda bana 'Eve gelmesi bile tacizdir' dedi. O akşam Yılmaz P. Eve geldiğinde kızım aşırı tepki gösterdi. Kızım çığlık atarak neden geldiğini sordu. Ardından kızım 'Velayetimi babama verirler niye geldin' dedi. Yılmaz P.'yi tahrik edici konuşmalar yaptı. Bende kızımı alıp ikna etmeye çalıştım. Bahsedildiği gibi ben Yılmaz ve kızım yatak odasında üçümüz bir arada asla kalmadık ve uyumadık. Bu konuşmalar mutfakta oldu. Sanık Yılmaz P. Ranzada çocuk odasında tek başına yattı. Oğlum o saatte odada uyuyordu. Sanığın oğluma karşı hakaret içerikli söylemlerde bulunmadı. Kızıma yaptığının iftira olduğunu, böyle bir şey yaparsa adımın lekeleneceğini söyledim. Sanık doğulu, iftira atarsan bizi öldürür diye söyledim. Kızım işin büyüyeceğini ve bu işin ciddiyetinde olmadığı için bunları söyledim" şeklinde konuştu. Duruşmada Mucize P.'nin kardeşi T.P.'de tanık olarak ifade verdi.

"TANIK İFADELERİ TAMAMEN TAHMİNE VE YORUMA DAYALIDIR"

Şikayetçi baba Serhat A.'nın avukatı Doğan Eriş, tanık ifadelerine karşı, "Tanık ifadeleri tamamen tahmine ve yoruma dayalıdır olay gecesini anına ilişkin değildir. Olaydan önceki ve sonraki olaylar yaratılarak ve değiştirilerek sanığın aklanması amaçlanmıştır. İtiraz ediyoruz. Tanık ifadelerine karşı yazılı savunma yapmak için süre talep ederiz" dedi.

16 yaşındaki kız çocuğuna taciz! Olan biteni not kağıdında ayrıntılarıyla tek tek yazdı

O GECE YAŞADIKLARINI NOT KAĞIDINA YAZMIŞ

Yargılama aşamasında 16 yaşındaki kız çocuğu G.I.A.'nın olayı anlattığı 6 sayfalık not kağıtları da dosyaya girdi. G.I.A., kendi el yazısıyla olay günü ve öncesini uzunca yazdığı görüldü. Not kağıdında kız çocuğunun olay gecesini şöyle anlattı; "Annemin yatağına doğru ilerledim, Yılmaz da benim arkamdan geldi. Ben yatağa yattığım gibi arkama yattı. Sırtımı Yılmaz'a döndüm. Omzumu ovuşturmaya başladı. Annem de geldi ve yanıma yattı o da. Yılmaz sol eliyle tişörtüme elini soktu. Soldan sağa doğru elini gezdirdi. Sağ eliyle de annemin tişörtüne elini soktu. Annem hiçbir şey yapmadı. Gözleri kapalı duruyordu. Yılmaz'ın elini çektim ve 'Yapma' dedim. Bana 'Hani masajdan hoşlanıyordun' dedi. Annemse sadece 'Herhalde hoşlanmıyor Yılmaz yapma' dedi. Yılmaz yatakta oturur pozisyonda gelerek 'ben içeri gidiyorum' dedi. Annemde 'ben de birazdan gelirim' dedi. Annem biraz yattıktan sonra içeri gitti. Bu esnada sabah olmuştu neredeyse."

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti dosyadaki ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu alınmasını istedi. heyet, şikayetçi avukatı Doğan Eriş'in tanık ifadelerine karşın yazılı savunması için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Şikayetçi avukat Doğan Eriş duruşma sonrası mahkemeye sunduğu dilekçesinde reddi hakim talebinde bulunarak, "İlk duruşmada olduğu gibi sürekli mahkeme hakiminin tarafımızla sözlü tartışmaya girmiştir. Mahkeme hakiminin tarafsızlığı noktasında ciddi şüpheler yaratmış, yargılamayı tarafsız ve bağımsız şekilde yürütmediği, yargılama sonucu hukuka aykırı bir karar vereceği yönünde haklı endişelerimiz nedeniyle mahkeme hakimini reddediyoruz" ifadelerini kullandı. Eriş, talepleri doğrultusunda yeni bir hakim görevlendirilmesini istedi.

Kaynak: DHA

Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı - Son Dakika

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