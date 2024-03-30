18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda dolandırıcılıkta kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.

30.03.2024 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-30" operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 18 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-30" operasyonlarında 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonların düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonlar çerçevesinde 40 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, " Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı. Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşıma şöyle devam etti:

"Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Adana, Mersin, İzmir, Elazığ, Siirt, Çankırı, Muğla, Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Denizli, Ankara, Bursa, Kayseri, Kırıkkale ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında; Adana İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Adana merkezli Mersin ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; Instagram üzerinden 'Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle' vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Manisa merkezli İstanbul, Batman ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda; Türkiye'de çeşitli domainler aracılığı ile 'Çevrimiçi Kumar ve Yasa Dışı Bahis' oynanmasına imkan sağlayarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Mersin, Siirt, Çankırı ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda; Instagram üzerinden 'Yüksek Kazançlı Yatırım Vaadiyle' vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Batman, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda; İnternet siteleri üzerinden 'Sahte Araç İlanı' ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Ankara merkezli Adana, Antalya, Bursa, Kayseri, Kırıkkale, Mersin ve Samsun illerinde düzenlenen operasyonlarda; İnternet üzerinden 'Römork Satış İlanı' ile vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı."

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlar sonucu dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen; ruhsatsız tabancalar, 36 adet cep telefon, 12 adet bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartına el konulduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Futbol, Spor, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:54 Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:14 Gaziantep’te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu Gaziantep'te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu
18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ’İki Gözüm Ahmet: Sürgün’ filmi 5 Nisan’da vizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:29 Gaziantep’te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı
16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 20:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement