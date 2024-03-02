Sahte yatırım uygulamaları ile insanları kandırıyorlardı! Ekipler 20 ilde eş zamanlı düğmeye bastı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-23" operasyonlarında 146 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı "Sibergöz-23 operasyonları düzenlendi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin, "Meta Trader-4", "Meta Trader-5" ve "Vakıf Capital Yatırım" isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla "Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç" sağlamak bahanesiyle iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarından gerçek olmayan kazançları gösterip para talep ettikleri, yaklaşık 1 milyar lira hesap hareketliliği bulunduğu ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Zanlıların, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda, 146 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 596 bin lira ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca yaklaşık 300 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlem başlatıldı.
Yerlikaya, açıklamasında "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız?. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte yatırım uygulamaları ile insanları kandırıyorlardı! Ekipler 20 ilde eş zamanlı düğmeye bastı - Son Dakika
Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı. Polis ekipleri, bir evde yapılan aramada bonzai, esrar, metamfetamin ve ecstasy ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, E.Y. isimli şüpheli bir şahsın işyerinde yapılan aramalarda 75 paket bandrolsüz içi dolu makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 26 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve birçok uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Şu ana kadar 12 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Didim ilçesinde TKP/ML propagandası yapmak suçundan 1, Efeler, Didim, Germencik ve Söke ilçelerinde PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 5 olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
İstanbul'da Kirazlı-Yenikapı seferini yapan metroya binen bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı görüldü. Şüpheli, etrafındaki yolculara aldırış etmeden elindeki aparata uyuşturucu koyarak çakmakla yakıp içmeye devam etti. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kendinden geçmiş vaziyetteki kişinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Bu olay, toplu taşıma araçlarında güvenlik konusunu gündeme getirdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada meydana gelen saldırı sonrası yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı.
Bir şebeke, kadın isimleri kullanarak sahte sosyal medya hesapları oluşturup erkekleri tuzağa düşürdükten sonra cinsel içerikli gönderilerini ele geçirerek şantaj yaptığı iddia ediliyor. Şebekenin, mağdurlara kendilerini avukat olarak tanıtarak açılmış cinsel suç davasını para karşılığında kapatabileceklerini söylediği belirtiliyor. Gerçek avukatların isimlerini ve unvanlarını kullanan şebeke, mağdur ettiği avukatlardan Ahmet Haklıgör'ün de adını kullanmış. Haklıgör, yaşadığı durum karşısında şok olduğunu ifade etti.
Denizli'de motosikletle akrobatik hareketler yapan genç, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre sürüklenerek trafik ışığına çarptı. Yaralı genç acı içinde kıvranırken, eşyaları etrafa saçıldı. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan genç, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde hasarlı bir binada mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Erzincan'da, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Ç.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Adana merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 146 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca TL ve diğer değerli eşyalara el konuldu.
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