Sahte yatırım uygulamaları ile insanları kandırıyorlardı! Ekipler 20 ilde eş zamanlı düğmeye bastı - Son Dakika
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Sahte yatırım uygulamaları ile insanları kandırıyorlardı! Ekipler 20 ilde eş zamanlı düğmeye bastı

Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Sibergöz-23 Operasyonu'nda "Meta Trader-4", "Meta Trader-5" ve "Vakıf Capital Yatırım" gibi sahte yatırım uygulamaları üzerinden 1 milyar TL haksız kazanç elde eden 146 şüpheli yakalandı.

02.03.2024 08:29  Güncelleme: 08:50
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-23" operasyonlarında 146 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı "Sibergöz-23 operasyonları düzenlendi.

İNSANLARI YÜKSEK KAR VAADİYE KANDIRDILAR

Operasyon kapsamında şüphelilerin, "Meta Trader-4", "Meta Trader-5" ve "Vakıf Capital Yatırım" isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden, vatandaşlarla "Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç" sağlamak bahanesiyle iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarından gerçek olmayan kazançları gösterip para talep ettikleri, yaklaşık 1 milyar lira hesap hareketliliği bulunduğu ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

146 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Zanlıların, "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda, 146 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 596 bin lira ve çok miktarda altın, döviz ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca yaklaşık 300 milyon lira değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmak üzere adli işlem başlatıldı.

"DOLANDIRICILIK YAPANLARIN ENSELERİNDEYİZ"

Yerlikaya, açıklamasında "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız?. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Sahte yatırım uygulamaları ile insanları kandırıyorlardı! Ekipler 20 ilde eş zamanlı düğmeye bastı

Ali Yerlikaya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte yatırım uygulamaları ile insanları kandırıyorlardı! Ekipler 20 ilde eş zamanlı düğmeye bastı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ergan yasar: altın ve döviz yatırımı dışında hiç bir şeye itibar edilmemeli ama biz hala uyanıklık yapıp fazla para kazanırız diye böyle üç kağıtçıların tuzağına düşmeye devam ettikçe iflah olmayız 4 0 Yanıtla
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