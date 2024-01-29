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20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-20' Operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-20' Operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden sanal ortamda 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-20' Operasyonlarında 64 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

20 ilde gerçekleştirilen \'SİBERGÖZ-20\' Operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
29.01.2024 - 23:18,
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20 ilde gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-20" Operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden sanal ortamda "Nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-20" Operasyonlarında 64 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 20 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen, sanal ortamda "Nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik "SİBERGÖZ-20" Operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlendi.

64 şüphelinin Araç Kiralama ve Sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-20' Operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-20' Operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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