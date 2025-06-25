İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi'nde saat 12.36'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 acil sağlık ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, 450 personel müdahale sürdürdü.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ne kadar genişledi.
Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı da ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini ifade etti. Tabaklı, "Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi." dedi.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangını müdahale çalışmalarını Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Yangın Yönetim Merkezinde takip ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yumaklı, yangının son durumu hakkında OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi aldı ve İzmir Valisi Süleyman Elban ile de telefonla görüştü.
İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak: AA/ İHA
Son Dakika › 3.Sayfa › Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi - Son Dakika
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