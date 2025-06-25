Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi - Son Dakika
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Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

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Aliağa\'daki yangın Foça\'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi
25.06.2025 23:28
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Aliağa\'daki yangın Foça\'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi
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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça'daki ormanlık alana da sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Ilıpınar Mahallesi'ndeki bazı hayvan barınakları zarar gördü, yaklaşık 20 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi'nde saat 12.36'da ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLATILDI

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA, 112 acil sağlık ekipleri, emniyet ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, 450 personel müdahale sürdürdü.

Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

YANGIN FOÇA'YA DOĞRU GENİŞLEDİ

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ne kadar genişledi.

Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

20 EV TAHLİYE EDİLDİ

Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı da ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini ifade etti. Tabaklı, "Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi." dedi.

Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

ÇALIŞMALAR KARADAN DEVAM EDİYOR

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan devam ediyor.

Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

BAKAN YUMAKLI TAKİP EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangını müdahale çalışmalarını Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Yangın Yönetim Merkezinde takip ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yumaklı, yangının son durumu hakkında OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi aldı ve İzmir Valisi Süleyman Elban ile de telefonla görüştü.

Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

VALİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

Kaynak: AA/ İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi - Son Dakika

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