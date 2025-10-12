Antalya'da SUP'la Açığa Sürüklenen 19 Genç Kurtarıldı - Son Dakika
Antalya'da SUP'la Açığa Sürüklenen 19 Genç Kurtarıldı

12.10.2025 13:26
Şiddetli rüzgar nedeniyle açığa sürüklenen 19 genç, deniz polisi ve sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi açıklarında saat 09.00 sıralarında filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören 19 genç hafta sonu aktivitesi olarak Stand Up Paddle (SUP) yapmak için sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne geldi.

RÜZGARLA AÇIĞA SÜRÜKLENDİLER

Hazırlıklarını yapan gençler denize açılırken, bir süre sonra şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle açığa sürüklenmeye başladı. Saatte 31 knot hızla esen rüzgar karşısında çaresizce sürüklenmeye başlayan gençler tüm çabalarına rağmen geri dönmeyi başaramadı.

Akıllı saat kurtardı!! 19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş halde bulundu

19 GENÇ BİRBİRİNE TUTUNMUŞ VAZİYETTE BULUNDU

Konyaaltı Sahili'nde gençlerin sürüklendiğini gören vatandaşlar ve gençlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı botlar hızla verilen konuma hareket etti. Ekipler yaklaşık 2 mil açıkta küreklerle birbirine tutunmuş vaziyetteki 10'u erkek, 9'u kadın toplam 19 SUP board yapan genci botlara aldı. Kimisi sert rüzgar nedeniyle suya düşerek ıslanmış, kimisi ise büyük korku yaşadığı gözlenen gençlere ekipler kendi kıyafetlerini giydirerek sıcak kalmalarına yardımcı oldu.

Akıllı saat kurtardı!! 19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş halde bulundu

GENÇLERE VE FİRMAYA CEZA

Botlara alınarak Antalya Yat Limanı'na getirilen 19 gence sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından sıcak içecek ikram edildi. Gençlere ve SUP kiralaması yapan firma hakkında Antalya Valiliği'nin 30 Haziran 2025 tarihli Stand Up Paddle Board (SUP) genelgesinde yer alan "Deniz ve hava durumu mutlaka gözetilerek faaliyetler icra edilecektir. 3 bofor (7-12 knot/ 12-19 Km/h) üstündeki deniz ve hava durumlarında faaliyet icra edilmeyecektir" maddesi gereği tutanak tutularak cezai işlem uygulandı. Gençlerin Konyaaltı Sahili'nde kalan bireysel eşyaları ise polis ve sahil güvenlik eşliğinde alınarak getirilirken, haklarında tutulan tutanakları imzalayan gençler Yat Limanı'ndan ayrıldı.

Akıllı saat kurtardı!! 19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş halde bulundu

AKILLI SAAT SAYESİNDE KURTARILDILAR

SUP board yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle açığa sürüklenen gençlerden Büşra Ünlü, sabah saatlerinde SUP boardı ile denize açıldığını belirterek, "Biraz rüzgar vardı ama çok şiddetlenebileceğini düşünmedim. Telefonum da yanımda değildi. Biraz ilerleyince rüzgar daha da artmaya ve şiddetlenmeye başladı ve beni açığa doğru sürüklemeye başladı. İlk başta etrafımda kimse yoktu, bir kişiyi gördüm sadece. Ona 'acil sahil güvenliği arar mısın' derken akıllı saatim duymuş. ve saatim 'tabi ki hemen sahil güvenliği arıyorum' diyerek saatim arama yaptı bir anda. Ben bilmiyordum bağımsız olarak aradığını" dedi.

Akıllı saat kurtardı!! 19 genç denizin ortasında birbirine tutunmuş halde bulundu

"BİRBİRİMİZE YAKLAŞIP POLİSİ BEKLEDİK"

Akıllı saatinin ekipleri aramasının ardından görevli ile saat üzerinde telefon görüşmesi yaptığını ve kendisini gibi 15'ten fazla kişinin de rüzgarla sürüklendiğini öğrendiğini belirten Ünlü, "Açıkta olduğumu ve saatimden aradığımı söyleyerek yardım istedim. 15 kişi daha olduğunu onlardan olup olmadığımı sordular. Bağımsız tek başıma olduğumu söyledim. Yaklaşık 20 dakika sonra Sahil Güvenlik gelip kurtardı bizi. Onlar ben açığa doğru sürüklenirken beni gördüler. Küreklerini kaldırdılar. 'Korkuyor musun, bize tutun' dediler. Birbirimize yaklaşıp boardları birleştirdik. Onlarla birlikte Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ni beklemeye başladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

