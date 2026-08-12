Antalya\'da \'anne katili\' suçlamasıyla ilk duruşma

Antalya'da evinde ölü bulunan 70 yaşındaki Fatmana Karamık'ın ölümüne ilişkin kızı Müjde K. ile erkek arkadaşı İsmail K.'nin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Azmettirici olarak yargılanan Müjde K., "Annemin acısını yaşayamadım. Tüm Türkiye'de 'anne katili' olarak lanse edildim. Suçlamayı kabul etmiyorum" derken, İsmail K. ise Müjde K.'nin kendisine verdiğini söylediği toplam 804 bin TL değerindeki altınları bozdurduğunu anlattı.

ANNESİNİ EVE GELİNCE KANLAR İÇİNDE BULMUŞ GİBİ POLİSİ ARADI

Olay, 27 Aralık 2025 tarihinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'taki 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Müjde K. ile yanındaki erkek arkadaşı İsmail K., Fatmana Karamık'ın evine geldiklerinde kadını salonda kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karamık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması ve yaşlı kadının kafa kısmında darbeye bağlı kırık tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinin ardından Fatmana Karamık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman girişindeki ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Apartmana giriş ve çıkış yapan kişileri tespit etmeye çalışan ekipler, Müjde K. ile İsmail K.'yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

TEYZESİ EVLAT EDİNDİ, EVLATLIK İSE...

Müjde K., emniyette verdiği ilk ifadesinde annesi Fatmana Karamık ile telefonda görüşerek hastaneye gitmek için sözleştiklerini, 3 gün sonra eve gelip zile basmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdiklerini ve annesini yerde bulduklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müjde K. ile İsmail K., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Öte yandan, Fatmana Karamık'ın Müjde K'nin öz teyzesi olduğu ve evlat edindiği öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Müjde K. ve İsmail K. hakkında "nitelikli adam öldürme" ve "yağma" suçlarından dava açıldı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Müjde K. ve İsmail K. salonda hazır bulunurken, duruşmaya sanık yakınları ile taraf avukatları da katıldı.

"'ANNE KATİLİ' OLARAK LANSE EDİLDİM"

Azmettirici olarak yargılanan Müjde K., suçlamaları kabul etmeyerek, "Annemin acısını yaşayamadım. Tüm Türkiye'de 'anne katili' olarak lanse edildim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Olay günü olan Cumartesi günü annemin işini halletmek için oto servisine gittik. Annemle biraz kavgalıydık. Gönlünü almak için yanına gitmek istedim. Gitmeden önce haber vermek amacıyla aradım ancak telefonu açmadı. Simit alıp annemin evine geçtim. Yanımda eski erkek arkadaşım İsmail vardı. Zile bastım, annem kapıyı açmadı. Uyuduğunu düşünerek yedek anahtarla kapıyı açtım. Oturma odasında yerde yatıyordu. Yüzü buz gibiydi. 'Anne, anne' dedim ancak uyanmadı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Annesine ait olduğu belirtilen altınlarla ilgili konuşan Müjde K., "Görüntülerde erkek arkadaşımın altın sattığı görülüyor kuyumcuda. Hasır bilezik ve ata altınla birlikte 3 altın verdim. Tatil için İzmir'e gidecektim ve borç ödeyecektim. Biz ayrıyız İsmail'le. Bana psikolojik şiddet, baskı uygulamaya başladı. ilişki içindeyken de bizim işlerimizle alakadardı. Her işimizi hallediyordu. Benden şans istedi, dost olalım dedi. "Bir süre kalayım, değiştiğimi göstereceğim" dedi. Ben de tamam dedim. Annemin değerli eşyası yoktu, haziran ayında altınlarını bana vermişti. İsmail kuyumcuda bozdurduğunda parayı nakit almasını ben söylemiştim" ifadelerini kullandı.

"ANNENDEN BORÇ İSTEDİM, VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜM"

Olay günü İsmail K.'nin kendisine söylediğini öne sürdüğü sözleri de anlatan Müjde K., "O gün oto servisinden çıktıktan sonra anneme söylenirken İsmail yanımdaydı. 'Annenden borç para istedim, vermeyince öldürdüm' dedi. Bu tür söylemleri her zaman söylerdi. 'Kedin evden kaçtı', 'Baban kaza yaptı' gibi şeyler de söylerdi" diye konuştu.

Olaydan birkaç gün önce İsmail K.'nin ayakkabısında kahverengi lekeler gördüğünü ileri süren Müjde K, şöyle devam etti: "Olaydan önce yılbaşı alışverişine çıkmıştık. Ben ayakkabı ve çanta aldım. O da ayağında beyaz ayakkabı olmasına rağmen yeni bir beyaz ayakkabı aldı. Ardından doktora gittik. Ayakkabısında kahverengi, koyu renkli lekeler vardı. Bu lekeleri doktor muayenesi sırasında gördüm. Kendisine sorduğumda, 'Hava yağmurluydu, çamur oldu' dedi."

Tahliye ve beraat talebinde bulunarak, annesiyle arasındaki küslüğün nedenini de anlatan Müjde K, şöyle konuştu: "Annemle konuşmamamın nedeni sosyal medyada paylaştığım bir videoydu. Bir yerde dansözle oynadığım videoyu paylaşmıştım. Annem de bunu gördü ve bana küstü. 'Yeni mesleğini bulmuşsun' diyerek bana sitem etti. Maktulün ve biyolojik ailemin banka hesaplarını ben kullanıyordum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum."

YÜZBİNLERCE LİRALIK ALTIN BOZDURMUŞ

Tutuklu sanık İsmail K. ise Müjde K'nin ayakkabısındaki lekelere ilişkin beyanını kabul etmedi. İsmail K, "Ayakkabımda leke olduğu yönündeki ifadeyi kabul etmiyorum. Doktor muayenesine gittiğimizde galoş giyeriz. Ayakkabımda kan lekesi de yoktu çünkü öyle bir şey yapmadım. Annesini şaka yollu öldürdüğümü söylediğimi ifade ediyor ancak böyle bir şeyin şakası bile olmaz" dedi.

Altınları kendisine Müjde K'nin verdiğini savunan İsmail K, "Bir hasır bilezik, 1 adet Ata altın, bir altın kolye ucu, 5-6 yarım altın, 10 gram has altın ve 2 ila 4 arasında çeyrek altın bozdurdum. Toplam 804 bin TL'lik altın bozdurdum. Bu altınları bana Müjde verdi. Paranın hesaba havale edilmemesi için farklı kuyumculara gittim" diye konuştu.

Olay günü yaşananları anlatan İsmail K, "Olay günü Fatmana teyzeyi kanlar içinde bulduk. Müjde bağırmaya başladı. 112'yi karşı komşusunun oğlu aradı. Ekipler geldi ve evin içinde inceleme yaptı. Beni emniyete götürdüler. Fatmana teyzenin işlerini hep ben yapardım. Müjde'nin ailesi beni 'Burak' olarak bilirdi. Müjde ile aramız iyiydi, 15 senelik ilişkimiz vardı. Zaman zaman tartışıyorduk, apartmandakiler de sesimizi duyuyordu" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE BENİ YOK EDECEK, SONRA FATMANA'YI ÖLDÜRECEKTİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Müjde K.'nin biyolojik babası Nadir Aydemir ise İsmail K.'yi farklı bir isimle tanıdığını söyledi. Aydemir, "İsmail yaklaşık 15 aydır bana gelmiyordu. Fatmana ölmeden bir hafta önce kapıma geldi. Eli ayağı titriyordu, ayakta duramıyordu. 'Kahvaltı yaptın mı?' diye sordum, iki yumurta koydum. Eli ayağı titriyordu, ayakkabısını bile çıkaramıyordu. 'Sende bir hal var, nerelerdesin?' dedim" diye konuştu.

İsmail K.'nin, gerçek adını olaydan sonra öğrendiğini belirten Aydemir, "Adının İsmail olduğunu olaydan sonra öğrendim. Bana adını Murat olarak söylüyordu. Sürekli yalan söylüyordu. Kendisiyle 4-5 yıl önce bacanağım öldükten sonra tanıştım. 'Kızımın arabasını da evini de ben aldım' diyerek yalan söylüyormuş. Evvela beni yok edecek, ardından Fatmana Karamık'ı öldürecekti. Ben de davacıyım. Kızım da ona Murat diyordu" ifadelerini kullandı.

Babasının sözlerinin ardından yeniden söz alan Müjde K. ise "Ben İsmail'i 'Burak' olarak çağırıyordum. Babam yanlış hatırlıyor olabilir" dedi.

Tanık Ramazan K. de İsmail K.'i esnaflık yaptığı dönemde tanıdığını belirterek, "Meltem'de esnafım. İsmail zaman zaman dükkana gelirdi, çoğunlukla Müjde ile birlikte gelirdi. İş yerine ortak olmak istedi. Aradan aylar geçti ancak söylediği vaatleri yerine getirmedi. Öldürme olayından haberim yok. Yılbaşından önce ilişkimizi kestik" diye konuştu.

KOMŞUSU, OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Tanık Mert Ç. ise olay günü annesinin kendisini uyandırması üzerine Fatmana Karamık'ın evine gittiğini anlattı. Mert Ç., "Olay günü sabah saat 09.00 sıralarında uyuyordum. Annem beni uyandırarak komşumuz Fatma teyzenin öldüğünü söyledi. 112'yi aradım. Telefondaki kişi gidip kontrol etmemi söyledi. Ben de vefat ettiğini söyledim. Sadece oturma odasına girdim. Kanepeye paralel şekilde yerde uzanıyordu. Hatırladığım kadarıyla televizyonun bulunduğu duvarda kan vardı. Gözündeki gözlük çapraz şekilde duruyordu. Müjde abla bayılmıştı, bizim evdeydi. İsmail de yanındaydı" ifadelerine yer verdi.

Tarafların savunmaları ve tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fatmana Karamık'ın ölümünün ne zaman gerçekleştiği, ölümün ardından kaç saat sonra otopsi yapıldığı ve ölü katılığına ilişkin hususların bildirilmesi için Adli Tıp Kurumuna yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.