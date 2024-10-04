İstanbul Avcılar E5 Karayolu yan yolda bir pikap sürücüsü, belirlenemeyen bir sebeple çok sayıda araca çarptı. Olay anları cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, 7 araçta maddi hasar meydana geldi. OIayın ardından kaçan sürücü ise çok geçmeden yakalandı.
Avcılar D-100 Karayolu korku dolu anlar yaşandı. Yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle bir pikap sürücüsü araçlara çarpıp kaçtı. Olayda 7 araç hasar alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İşte kaza yerinden ilk görüntüler:
Son Dakika › 3.Sayfa › Pikapla araçlara çarpıp kaçtı: 3 yaralı - Son Dakika
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