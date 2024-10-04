Pikapla araçlara çarpıp kaçtı: 3 yaralı - Son Dakika
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Pikapla araçlara çarpıp kaçtı: 3 yaralı

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İstanbul Avcılar'da bir pikap sürücüsü çok sayıda araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından kaçan pikap sürücüsü Ataköy'de yakalandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

04.10.2024 15:59
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İstanbul Avcılar E5 Karayolu yan yolda bir pikap sürücüsü, belirlenemeyen bir sebeple çok sayıda araca çarptı. Olay anları cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, 7 araçta maddi hasar meydana geldi. OIayın ardından kaçan sürücü ise çok geçmeden yakalandı.

ARAÇLARA ÇARPIP KAÇTI

Avcılar D-100 Karayolu korku dolu anlar yaşandı. Yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle bir pikap sürücüsü araçlara çarpıp kaçtı. Olayda 7 araç hasar alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler:

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda aracı çarpıp kaçmaya çalıştı
Pikapla araçlara çarpıp kaçtı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pikapla araçlara çarpıp kaçtı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Özcan Tekaltı:
    Ben söyleyim sebebini bizzat orada bulundum araçlara çarpıp kaçan sürücüye öncesinde 3 tane şahıs yol verme kavgasında adama beyzbol sopalarıyla saldırdılar aracına vurdular 11 0 Yanıtla
  • Osman Karagöz:
    Araba Cadillac Boş Bir Araç Olduğunu Hiç Sanmıyorum. Kesinlikle Araştırılmalı 1 0 Yanıtla
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