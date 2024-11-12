Bolu'da 12 Kasım Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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12 Kasım'ın yıl dönümünde dev tatbikat: Her şey gerçek gibiydi

Ekipler tatbikat saatini bilmeden harekete geçti

BOLU - Bolu'da 12 Kasım 1999 depreminin yıl dönümünde gerçeğini aratmayan kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Tatbikat olacağını bilen ancak saatini bilmeyen ekipler, telefonlarına gelen bildirimin ardından harekete geçti. 7.2 büyüklüğündeki senaryoda depremzede yakınlarının tepkileri de canlandırıldı. Tüm ekiplerin koordineli şekilde çalıştığı tatbikat, hem profesyonellik hem de afete hazırlık açısından göz doldurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümünde Bolu'da tatbikat düzenlendi. 7.2 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla başlayan tatbikatta, kimsenin önceden haberdar olmadığı bir saatte onlarca kurumun personeline bildirim gönderildi. Tatbikatın başlamasıyla birlikte ekipler hızla harekete geçti. Tatbikat, tüm hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tatbikat gerçeği aratmadı

Senaryo gereği Bolu, Düzce, Sakarya, Çankırı, Karabük, Ankara ve Zonguldak illerini etkileyen 7.2 büyüklüğündeki depremin etkileri canlandırıldı. Eş zamanlı olarak başlatılan tatbikatta Bolu'ya; Bursa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Bilecik, Kırıkkale, Bartın, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Uşak ve Tekirdağ illerinden AFAD ekipleri yönlendirildi. Enkaz altındaki kişilerin kurtarılması sırasında, senaryo gereği yakınlarının enkaz alanlarına girmeye çalıştığı görüldü. Tatbikat, ilk 24 saat boyunca kesintisiz olarak devam edecek ve yarın sabah saatlerine kadar sürecek. Senaryoya göre, depremden 1 milyon 314 bin 742 kişi ve 382 binden fazla bina etkilendi. Ekipler, belirlenen enkaz alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Her şey senaryoya uygun şekilde yapıldı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada tatbikata ilişkin detayları aktardı. Bölgesel bir tatbikat gerçekleştirildiğine dikkat çeken Aydın, "Senaryo gereği Çamyayla köyünde 7.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, sadece ilimizi değil, çevre 7 il ve 39 ilçeyi etkiledi. Sabah saat 10.30 civarında planlanan tatbikat kapsamında, koordinasyon kurulumuz saat 10.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezinde toplandı. Yine senaryo gereği, koordinasyon kurulu üyelerinden Bolu ve ilçelerinin genel durumu hakkında bilgi alındı. Hemen ardından kaymakamlarımızla görüntülü görüşerek, senaryoya uygun şekilde muhtemel zararlar, can kayıpları, yaralılar ve yıkılan binalarla ilgili bilgiler alındı" dedi.

Tatbikatın, muhtemel bir afet durumunda tüm kurumların koordine olabilmesi amacıyla yapıldığını vurgulayan Vali Aydın, "Senaryo gereği 9 ilimizden Bolu'ya ekipler sevk edildi. Belediye başkanlığımız, garnizon komutanlığımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz senaryo çerçevesinde koordineli bir çalışma sergiledi. Allah devletimizi, milletimizi ve ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.