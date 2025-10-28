78 canın hesabının sorulduğu davada yürek yakan sözler: Kızımı yıkarken üstünü örttüm - Son Dakika
78 canın hesabının sorulduğu davada yürek yakan sözler: Kızımı yıkarken üstünü örttüm

28.10.2025 11:56
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 137 kişinin yargılandığı davanın 3. celsesinin 2. oturumunda faciada 2 evladını kaybeden Duygu Can'ın ifadeleri yürekleri yaktı. Can, "Elif Aras, sen çocuğunu üşümesin diye üstünü giydirdin ya, ben kızımı yıkarken üstünü örttüm. Oğlumu yıkarken gözünü yıkamadım su kaçmasın diye" diye konuştu.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü celsesinin ikinci oturumunda da esasa ilişkin tarafların beyanları alınmaya devam ediliyor.

"BENİM KIYAMETİM 21 OCAK'TA KOPTU"

Ağabeyi Kıvanç, eşi Burcu ile yeğenleri Kerem, Pelin Güngör'ü kaybeden Gözdem Güngör Derin, "Benim kıyametim 21 Ocak'ta koptu. Bize bunu yaşattılar. Emsal ve asrın kararını bekliyorum. Günümüzü gece yaptınız. Siz de gün yüzü göremeyeceksiniz. Rahat rahat gezemeyeceksiniz. Son nefesinize kadar nefesim ensenizde olacak" dedi.

"BUNLARA İDAM GEREKİR, OLASI KAST DEĞİL"

Yangın faciasında damadı Kıvanç, kızı Burcu ve torunlarını kaybeden Şaban Filiz, "4 evladımı kaybettim. Kızımı damadımı 2 torunumu. Hayalleri vardı. Çocuklarımın yaşam haklarını ellerinden aldılar. Bir kahraman çıkmadı mı? Yangını kim yönetti. Şirketin sahibi Halit Ergül, sen neredeydin? Bunlara idam gerekir, olası kast değil" diye konuştu.

"BEN KIZIMI YIKARKEN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜM"

Yangında çocukları Nehir ve Doruk'u kaybeden acılı anne Duygu Can, "Bu dava bir is kokusu davası. Sizler çocuk katilisiniz. 36 çocuğun ve 78 kişinin katilisiniz. Elif Aras, sen çocuğunu üşümesin diye üstünü giydirdin ya, ben kızımı yıkarken üstünü örttüm. Oğlumu yıkarken gözünü yıkamadım su kaçmasın diye. Oğlum sevmez gözüne su kaçmasını. Allah hepinizin belasını versin. Ben babaların ahına güveniyorum. Öbür dünyada da iki yakanızda olacak ellerimiz" şeklinde konuştu.

Diğer müşteki ve müşteki avukatlarının beyanları alındı. Verilen aranın ardından sanıkların esasa ilişkin beyanları alınacak.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

MÜTALAA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati istendi.

