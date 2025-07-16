Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor
16.07.2025 22:19  Güncelleme: 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Egemen Bağış, geçtiğimiz yıl Prag Büyükelçiliği görevinden alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze töreninde yaşanan bir olay nedeniyle yeniden gündeme geldi. Cenaze törün sözlerine yanıt verdi ve bir tartışma yaşandı.

Geçtiğimiz yıl Prag Büyükelçiliği görevinden alınan Egemen Bağış, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze töreninde yaşanan bir an nedeniyle yeniden gündeme geldi. Cenaze töreninde kaydedilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Egemen Bağış'ın elini sıkmadığı ve onu adeta 'pas geçtiği' görülünce, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor

CÜBBELİ AHMET'TEN 'BAKARA' HATIRLATMASI

Sosyal medyada söz konusu olaya ilişkin yapılan dikkat çekici yorumlardan biri de kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Ünlü, Bilal Erdoğan'ın bu tavrını övgüyle değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bilal Erdoğan Beyefendi'yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı, şöyle ki; 'Merhûm Yiğit Bulut'un cenazesinde Egemen Bağış'ın elini sıkmamış' diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl'ın: 'Dindar ve kindar' sözünü hatırladım ve 'Herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dîninin kinini tutmalıydı.' diye düşündüm.

Allâh-u Teâlâ, 'Bakara Sûresi kıyamet günü ashâbına şefâat etmek üzere gelecek' (Müslim, es-Sahîh, rakam: 804, 1/553) hadîs-i şerîfi hürmetine Bakara Sûresini Bilal Beyefendi'ye şefî' eylesin ve dînî hassâsiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfîkini refîk eylesin. Âmîn!"

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor

EGEMEN BAĞIŞ'TAN YANIT: SUSKUNLUĞUM ASALETİMDENDİR

Ünlü'nün sözlerine yanıt gecikmedi. Egemen Bağış adına sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hz. Mevlana demiş ya; "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?" Yıllar önce görüntülü dijital imtihanla sınanmış ve içinden yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları bize "camdan evin varsa taş atma" sözünü hatırlattı. Fakat biz yine de onun seviyesine düşmeyeceğiz.

"FETÖ İFTİRALARINA KARŞI BİLİMSEL RAPORLAR YAYIMLANDI"

Sayın Bakanımız Egemen Bağış bey ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan'ın kardeşlik hukuku Egemen beyin ilk milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır ve ilk günkü kadar içten ve samimidir. O gün de cenaze öncesi vakit namazında camii içerisinde görüşüp selamlaştıklarının yüzlerce şahidi vardır. Egemen Bey yıllar önce FETÖ iftiraları ortaya atıldığında suç duyurusunda bulunmuş ve kayıtların analizini gerek ulusal gerekse, uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırıp, montaj olduğunu ispat etmiş, raporları da yayınlatmıştı.

"YANMAZ KEFEN PAZARLAYICILARI..."

Gerçi bilime alerjisi olan, peşin hüküm veren, yanmaz kefen pazarlayacıları yine itiraz eder. Alıştık. Ama bu paylaşım onların gönlünü almak için değil, gerçeği merak eden kardeşlerimiz için.

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor

CÜBBELİ'DEN TARTIŞMAYI BÜYÜTECEK ÇIKIŞ: BEŞ PARALIK İTİBARIN İÇİN BAKARA SÛRESİ'Nİ SATAMAZDIM

Egemen Bağış'ın yanıtının ardından ise Ünlü'den tartışmayı daha da büyütecek bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağış'a "Ey Egemen!" diye seslenen Ünlü,"Madem ben kefen satıcıydım, sana kefen mi lazım olmuştu da merhûm Medîneli Ali Efendi'yi üç kere benimle barışmak için devreye soktun?" diye sordu.

Ünlü, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sonra İsmailağa Vakfı'na gittin, Bakara Sûresi ile alay ettiğin halde onlar seni çay kahve ağırladılar ve bana "görüşülse, barışılsa" diye ricâcı oldular ama ben senin beş paralık itibarın için Bakara Sûresi'ni satamazdım.

Daha konuşacak çok şey var fakat bel altı konuşmak bana yakışmayacağı için, ayrıca herkesin bildiği fakat o işte şerîklerin çok olduğu için hedef olacağımı düşündüğümden şuan açıklamayı uygun görmediğim diğer bazı sıfatların da cabası.

"İNKAR EDEREK MONTAJ DİYECEĞİNE ÇIK TÖVBE ET"

Sen o ses kaydını inkâr ederek montaj diyeceğine çık: "Bakara Sûresi ile alay etmek irtidâdtır, ama ben îmân tazeledim, nikâh tazeledim" diye tövbeni açıkla, ondan sonra kimse seninle uğraşmasın.

"Tövbeni kabul edip etmemek Allâh'a kalmıştır, insanların beyânı esastır" diyelim ve konuyu kapatalım velâkin sen bunu montaja hamledip hâlâ milleti salak yerine koyarak aldatmaya devâm ettiğin sürece bizden asla yüz bulamazsın.

"MADEM KEFEN SATICIYDIM NİÇİN BENİMLE GÖRÜŞMEK İÇİN BİRÇOK TEŞEBBÜSTE BULUNDUN?"

Sonra hatırladım; Hüdâyî Cemâatine âit Şah-ı Nâkşibend Sempozyumu'nda tam yanıma gelmeye uğraştın ama ben önceden Murat Soydan Hoca'yı araya yerleştirerek senin yanıma oturmanı engelledim ve seninle gözgöze gelmemeye çok özen gösterdim. Mâdem adam değildim veya kefen satıcıydım niçin benimle görüşmek için birçok teşebbüste bulundun?!

Şimdi tabî bunların hepsini inkâr edebilirsin ama hakîkat ortadadır, benim yalan konuşmayacağımı herkes bilir. Eğer o kefen işinden ben satıp para yediysem Allâh bana kefen nasip etmesin, eğer sen yalan konuşuyorsan Allâh sana kefen nasip etmesin. Âmîn!"

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor

Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Mahmut Ünlü, Egemen Bağış, Yiğit Bulut, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş

21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
21:28
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye’de 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek
21:00
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
19:55
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
10:52
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
10:21
50 milyonluk fuhuş operasyonu 18 mağdur kadın kurtartıldı
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
09:57
Görüntü Türkiye’nin güneyinden Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
Görüntü Türkiye'nin güneyinden! Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
09:51
İtalya’yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum’da
İtalya'yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum'da
09:30
’Delirten hastalığa’ dikkat En çok 50 yaş üstünde görülüyor
'Delirten hastalığa' dikkat! En çok 50 yaş üstünde görülüyor
09:27
Ankara’da zincirleme kaza 27 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 27 kişi yaralandı
09:16
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 22:40:26. #7.13#
SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.