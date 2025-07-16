Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor

Geçtiğimiz yıl Prag Büyükelçiliği görevinden alınan Egemen Bağış, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze töreninde yaşanan bir an nedeniyle yeniden gündeme geldi. Cenaze töreninde kaydedilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Egemen Bağış'ın elini sıkmadığı ve onu adeta 'pas geçtiği' görülünce, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CÜBBELİ AHMET'TEN 'BAKARA' HATIRLATMASI

Sosyal medyada söz konusu olaya ilişkin yapılan dikkat çekici yorumlardan biri de kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Ünlü, Bilal Erdoğan'ın bu tavrını övgüyle değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bilal Erdoğan Beyefendi'yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı, şöyle ki; 'Merhûm Yiğit Bulut'un cenazesinde Egemen Bağış'ın elini sıkmamış' diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl'ın: 'Dindar ve kindar' sözünü hatırladım ve 'Herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dîninin kinini tutmalıydı.' diye düşündüm.

Allâh-u Teâlâ, 'Bakara Sûresi kıyamet günü ashâbına şefâat etmek üzere gelecek' (Müslim, es-Sahîh, rakam: 804, 1/553) hadîs-i şerîfi hürmetine Bakara Sûresini Bilal Beyefendi'ye şefî' eylesin ve dînî hassâsiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfîkini refîk eylesin. Âmîn!"

EGEMEN BAĞIŞ'TAN YANIT: SUSKUNLUĞUM ASALETİMDENDİR

Ünlü'nün sözlerine yanıt gecikmedi. Egemen Bağış adına sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hz. Mevlana demiş ya; "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?" Yıllar önce görüntülü dijital imtihanla sınanmış ve içinden yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları bize "camdan evin varsa taş atma" sözünü hatırlattı. Fakat biz yine de onun seviyesine düşmeyeceğiz.

"FETÖ İFTİRALARINA KARŞI BİLİMSEL RAPORLAR YAYIMLANDI"

Sayın Bakanımız Egemen Bağış bey ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan'ın kardeşlik hukuku Egemen beyin ilk milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır ve ilk günkü kadar içten ve samimidir. O gün de cenaze öncesi vakit namazında camii içerisinde görüşüp selamlaştıklarının yüzlerce şahidi vardır. Egemen Bey yıllar önce FETÖ iftiraları ortaya atıldığında suç duyurusunda bulunmuş ve kayıtların analizini gerek ulusal gerekse, uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırıp, montaj olduğunu ispat etmiş, raporları da yayınlatmıştı.

"YANMAZ KEFEN PAZARLAYICILARI..."

Gerçi bilime alerjisi olan, peşin hüküm veren, yanmaz kefen pazarlayacıları yine itiraz eder. Alıştık. Ama bu paylaşım onların gönlünü almak için değil, gerçeği merak eden kardeşlerimiz için.

CÜBBELİ'DEN TARTIŞMAYI BÜYÜTECEK ÇIKIŞ: BEŞ PARALIK İTİBARIN İÇİN BAKARA SÛRESİ'Nİ SATAMAZDIM

Egemen Bağış'ın yanıtının ardından ise Ünlü'den tartışmayı daha da büyütecek bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bağış'a "Ey Egemen!" diye seslenen Ünlü,"Madem ben kefen satıcıydım, sana kefen mi lazım olmuştu da merhûm Medîneli Ali Efendi'yi üç kere benimle barışmak için devreye soktun?" diye sordu.

Ünlü, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sonra İsmailağa Vakfı'na gittin, Bakara Sûresi ile alay ettiğin halde onlar seni çay kahve ağırladılar ve bana "görüşülse, barışılsa" diye ricâcı oldular ama ben senin beş paralık itibarın için Bakara Sûresi'ni satamazdım.

Daha konuşacak çok şey var fakat bel altı konuşmak bana yakışmayacağı için, ayrıca herkesin bildiği fakat o işte şerîklerin çok olduğu için hedef olacağımı düşündüğümden şuan açıklamayı uygun görmediğim diğer bazı sıfatların da cabası.

"İNKAR EDEREK MONTAJ DİYECEĞİNE ÇIK TÖVBE ET"

Sen o ses kaydını inkâr ederek montaj diyeceğine çık: "Bakara Sûresi ile alay etmek irtidâdtır, ama ben îmân tazeledim, nikâh tazeledim" diye tövbeni açıkla, ondan sonra kimse seninle uğraşmasın.

"Tövbeni kabul edip etmemek Allâh'a kalmıştır, insanların beyânı esastır" diyelim ve konuyu kapatalım velâkin sen bunu montaja hamledip hâlâ milleti salak yerine koyarak aldatmaya devâm ettiğin sürece bizden asla yüz bulamazsın.

"MADEM KEFEN SATICIYDIM NİÇİN BENİMLE GÖRÜŞMEK İÇİN BİRÇOK TEŞEBBÜSTE BULUNDUN?"

Sonra hatırladım; Hüdâyî Cemâatine âit Şah-ı Nâkşibend Sempozyumu'nda tam yanıma gelmeye uğraştın ama ben önceden Murat Soydan Hoca'yı araya yerleştirerek senin yanıma oturmanı engelledim ve seninle gözgöze gelmemeye çok özen gösterdim. Mâdem adam değildim veya kefen satıcıydım niçin benimle görüşmek için birçok teşebbüste bulundun?!

Şimdi tabî bunların hepsini inkâr edebilirsin ama hakîkat ortadadır, benim yalan konuşmayacağımı herkes bilir. Eğer o kefen işinden ben satıp para yediysem Allâh bana kefen nasip etmesin, eğer sen yalan konuşuyorsan Allâh sana kefen nasip etmesin. Âmîn!"