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DEAŞ Hücresinde İsrail İzine Rastlandı - Son Dakika
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DEAŞ Hücresinde İsrail İzine Rastlandı

Yılbaşında Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığı yaparken MİT unsurları tarafından çökertilen 32 kişilik DEAŞ hücresinde İsrail izine rastlandı. Hücrenin en kilit halkasını oluşturan 'Ebu Leys' kod adlı teröristin üzerinden İsrail parası çıktı. Hücredeki 25 üye tutuklandı.

DEAŞ Hücresinde İsrail İzine Rastlandı
13.01.2024 - 13:28,
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Yılbaşında Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığı yaparken MİT unsurları tarafından çökertilen 32 kişilik DEAŞ hücresinde dikkat çeken İsrail izine rastlanıldı. Örgütün Türkiye yapılanmasında yer alan ve hücrenin en kilit halkasını oluşturan "Ebu Leys" kod adlı Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim'in üzerinden üzerine not yazılmış İsrail parası çıktı.

Güvenlik ve istihbarat birimlerinden elde edilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki 3'ü terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu toplam 32 şüpheli yakalanmış, sansasyonel eylem

arayışındaki hücre nihai hedefine ulaşamadan çökertilmişti.

Örgütün Türkiye yapılanması olarak açıklanan Selman-ı Farisi Taburu adlı hücrede sözde istihbarat sorumlusu olduğu belirlenen "Abu Yakin el-Iraki" kod adlı Micbel el-Şuveyhi ve Irak Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı tasarladığı öğrenilen "Abdullah el-Cumeyli" kod adlı terörist İyheb Elani ile beraber aynı operasyonda yakalanan, kilise ve sinagoglara saldırının planlayıcısı "Ebu Leys" kod adlı Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim'in üzerinden çarpıcı bir belgenin çıktığı öğrenildi. Söz konusu hücre sorumlusundan ele geçen deliller arasında, İsrail parası olan 50 yeni şekel çıktı. Bir yüzünde İngilizce kaleme alınmış "Muhammad'e İsrail'den hatıra" anlamına gelen "Souvenir for Muhammad from Israel" yazılı not, diğer yüzünde imza içeren paranın hücre üyesine nasıl verildiği ise bilinmiyor.

Hücrenin 25 üyesi hapse atılmıştı

Söz konusu 3 terörist ve onlarla bağlantılı oldukları belirlenen 29 şüpheli, MİT'in Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalarıyla İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen yakalanmıştı. Örgüte ait çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği operasyonun sonunda MİT ve emniyet güçlerince çapraz sorguya alınan 32 kişilik hücrenin 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Mahkeme tarafından 1 şüpheli için konutu terk etmeme şeklinde olmak üzere toplam 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere sevk edilmişti.

MİT, Mossad'a çalışan ajan ağını çökertmişti

Milli İstihbarat Teşkilatı, rakip ve hasım devletler ile devlet-dışı aktörleri hedef alan Mossad'ın Türkiye'deki örtülü operasyonlarını deşifre etmiş, gölge savaşlarında İsrail menşeli casusluk faaliyetlerini hedef alan son büyük operasyonda, Filistinli ve İsrailli muhalif aktivistler ile ideolojik motivasyonu Hamas karşıtı gruplar hakkında İsrail dış istihbarat servisi için bilgi ve belge toplayan 34 ajanı yakalamıştı. Sırları açığa çıkaran operasyondaki casusluk şebekesinin Ortadoğu kökenli üyelerinin çoğu tutuklanmıştı. Mossad, örtülü faaliyetlerde ekseriyetle kendi ajanlarını ve saha operatiflerini kullanmak yerine o ülkenin yerli unsurlarından ya da hedef ülkede 'sığınmacı' adı altında yaşayan yabancı ülke uyruklularından istifade ediyordu. Türkiye'de MİT'e karşı etkisini tamamen kaybeden Mossad, kurum bünyesindeki örtülü operasyon biriminde çalışan operatif direktörleri ile saha ajanlarının operasyon icrasını genellikle hedef ülkedeki devşirme casus ağına devrediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ Hücresinde İsrail İzine Rastlandı - Son Dakika


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