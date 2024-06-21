Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangın sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.

21.06.2024 03:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da başlayan yangın nedeniyle Diyarbakır'da 3, Mardin'de ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Diyarbakır'da 11, Mardin'de de 18 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Diyarbakır ili Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır'da 3 vatandaşımız, Mardin'de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Diyarbakır'da 11 vatandaşımız, Mardin'de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı - Son Dakika
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