Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ikinci günü, 4 sanık ve 26 tanığın dinlenmesiyle tamamlandı. Duruşma, yarın sabah avukatların savunmasıyla devam edecek.

DAVADA İKİNCİ GÜN

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülmeye başlanan davanın ikinci gününde, Narin'in amcası Barış Güran tanık sıfatıyla dinlendi. Mahkeme başkanının "Narin'in kaybolduğu gün neredeydiniz?" sorusu üzerine Güran, " Mardin'in Derik ilçesindeydim, akşam geldim." dedi. "Toplantılar yapılmış, sebebi nedir?" sorusunu ise Güran, şöyle yanıtladı: Bize sürekli 'aile içinde olmuş' deniliyordu. Kesinlikle toplantı olmadı, sadece bir gece toplandık, 'Olayla ilgili bilginiz var mı?' denildi. Sadece o kadar. O toplantıda Salim ağabeyim yoktu. "Kadınlar arasında yaşanan kavgada orada mıydınız, şahit oldunuz mu?" sorusuna ise Güran, "Hayır." yanıtını verdi. "Salim'in hiç şüpheli hareketi oldu mu?" diye sorulan Güran, "Kesinlikle öyle bir şey yok." dedi. Güran ailesi avukatlarından Mustafa Demir'in, "Arama çalışmalarında bazı ihbarlar geliyordu, size de geldi mi?" sorusu üzerine Güran, " Türkiye'nin her tarafından ihbarlar geliyordu. Artık telefona cevap vermekten bıktım. Hep yalan haberlerdi." ifadesini kullandı.

"SALİM SÜREKLİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILIYORDU"

Baba Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran da tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanının "Vecdi Bahtiyar'a 'Nevzat Bahtiyar ile konuş cinayeti kabul etsin, sonra ailesi köye dönsün, ona toprak verelim.' dediniz mi?" diye sorulması üzerine Güran, "Bu işin aslı astarı yok, tamamen yalan." dedi. "Arama faaliyetleri sırasında köyde miydiniz?" sorusunu Güran, "Hiç köyden ayrılmadım." diye yanıtladı. Güran, "Arama faaliyetlerinde Salim'den şüphelendiniz mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Kesinlikle hiçbir şekilde şüphelenmedim. Salim sürekli arama çalışmalarına katılıyordu. Nevzat Bahtiyar'a bir gün 'Bu işten ne anlıyorsun?' dedim. Bana 'Allah hakkınızı bırakmasın.' dedi. Toplantı yaptığım zaman da askerlerden habersiz yapmadım."

"SİZCE NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen duruşmaya katılan avukatın, "Sizce Narin'i kim öldürdü?" diye sorması üzerine Güran, şu beyanda bulundu:

"Köyüm kırsal bir köy değil. Hemen şehrin altında havaalanının kameraları köyümün tam karşısında görünüyor. Gerçekten Nevzat'ın söylediği gibi bu kızı gidip Arif'in evinden almışsa benim ailem öldürmüş. Ama bu kız rampadan çıkmamışsa Nevzat yalan atmasın. Nevzat kendi evinin önünde 2-3 defa para vermiş, en son verdiği parayla kızı kandırmış."

"ENES'İN YANINA GİTTİM"

Tanık Yusuf Kaya ise mahkeme başkanının "Olay günü neredeydin?" diye sorması üzerine "Saat 18.00'de köye geldim. Üzerimi değiştirip 18.30 gibi Enes'in yanına gittim tepedeydiler. 15 dakika oturduktan sonra annesi yanımıza geldi ve bize 'Sigara içmek zararlı, siz hala küçüksünüz.' dedi. Daha sonra Enes'i çağırdı ve 'yemek hazır' dedi. Biraz daha oturduktan sonra eve gittim." ifadesini kullandı.

Tanık Ufuk Kaya da "Olay günü neler oldu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"O gün saat 15.00'e kadar evdeydim. Dedemin misafiri vardı oraya gittim, çay dağıttım. Daha sonra oradan çıkıp tepeye gittim. Ağabeyim bana, 'Enes gurbetten geldi.' dedi. Enes'i aradı, açmadı. Daha sonra Enes'i gördüm. Biraz oturduktan sonra 'Duş alıp geleceğim.' dedi. Geri geldiğinde biraz daha sohbet ettikten sonra eve gittik."

ENES'İN YÜZÜNDE MORLUK VAR MIYDI?

Tanık Furkan Kaya'ya ise "Olay günü neler yaptın, Enes ile görüştün mü, yüzünde morluk var mıydı?" soruları yöneltildi. Kaya, bu sorulara karşılık şöyle dedi:

"Sabah 07.30'da işe gittim. Sonra işten geldim. Eve gittim duş aldım. Akşama doğru eve geldiğimde Narin'in kaybolduğunu duydum. Enes'i aradım, telefonu meşgul çalıyordu. Enes ile sonradan görüştük. Enes'in yüzünde morluk yoktu. Ben oradayken anne Yüksel gelmedi."

SALİM GÜRAN'IN KIZI ROJİN: AİLECE ALIŞVERİŞE GİTTİK

Amca Salim Güran'ın kızı Rojin Güran'a "Narin'in kaybolduğu gün neredeydiniz?" diye soruldu. Güran, "Ailece alışverişe gittik. Alışverişten döndükten sonra saat 14.30 gibi babam aç olduğunu söyledi. Annem de ona yemek yaptı. Alışverişte aldığımız elbiseleri denerken babam bize 'Hayırlı olsun, çok yakışmış. dedi. Daha sonra 15.00-15.30 gibi evden çıktı." dedi. "Babana herhangi bir telefon geldi mi?" diye sorulan Güran, "Duymadım" yanıtını verdi. "O saatten sonra evinize gelen oldu mu, Enes evinize geldi mi?" diye sorulması üzerine Güran, "Hayır." dedi.

Diyarbakır barosu avukatlarından Derya Yıldırım'ın "'Saat 14.30 gibi eve geldik.' dediniz baban üzerini değiştirdi mi? sorusuna ise Güran "Hayır." karşılığını verdi.

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ da "16 Temmuz'da nişana gittiniz mi?" diye sordu. "Evet." diyen Güran'a, "Nişana Narin geldi mi?" diye de soruldu. Güran, "Ağabeyim onları Fuat amcamın aracıyla götürdü." dedi. Amca Salim Güran'ın kızı Rezan Güran, sorulması üzerine olay günü yaptıklarına ilişkin şunları söyledi:

"BABAM YEMEĞİNİ YEDİ, UYUDU"

"O gün çarşıya gittik, saat 14.30 gibi eve geldik. Kıyafetlerimizi denerken annem babama yemek hazırladı. Kıyafetlerimizi babama gösterdik. Yemeğini yedi, uyudu. Daha sonra tarlaya gitti." "Saati hatırlıyor musun?" sorusuna cevaben Güran, "15.00-16.00 civarıydı." ifadesini kullandı. "Baban evden çıktıktan sonra Enes sizin eve geldi mi?" sorusuna Güran, "Hayır." yanıtını verdi.

MAHALLEDE KADINLAR ARASINDA YAŞANAN KAVGA

Tanık olarak dinlenen Nesrin Güran'a da mahallede kadınlar arasında yaşanan kavga soruldu. Güran, "Tartışma anında orada değildim. Bir süre sonra kızlarla aşağı indim, sakinleştirdim onları ve daha sonra yukarı çıktım." diye konuştu. Duruşma sonunda tutuklu sanık ağabey Enes Güran, güvenlik güçleri eşliğinde salondan çıkarılırken Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Kamera kayıtları ortaya çıksın, göreceksin Nevzat Bahtiyar. Sen cezaevinde cezalandırılacaksın." dedi.

ENES GÜRAN'DAN BAHTİYAR'A; KAMERA KAYITLARI ÇIKINCA GÖRECEĞİZ

Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün sona erdi. Mahkeme başkanı, "Yarın savunma makamının tanıklarını dinleyeceğiz. Duruşma yarın saat 10.00'da başlayacak" dedi. Duruşma sona ererken Salim Güran ve Enes Güran'ın ağladığı, Nevzat Bahtiyar'ın ise salondan 8 jandarma eşliğinde çıkarıldığı öğrenildi. Gazeteci Rojda Altıntaş, Enes Güran'ın salondan çıkarken "Nevzat Bahtiyar kamera kayıtları çıkınca göreceğiz" dediğini aktardı.