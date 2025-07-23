Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi şehit oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi şehit oldu

Eskişehir\'de yangında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi şehit oldu
23.07.2025 20:44
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınından kahreden haber geldi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 orman işçisinin şehit olduğunu açıkladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi şehit oldu.

YANGINDA ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangın, Afyonkarahisar'ın kırsal Sarıcaova Mahallesi'ne sıçradı. Soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda yangının ortasında kalan ekipteki bazı görevliler yaralanırken, bazı görevliler kayboldu. Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 12 yaralının kurtarıldığı öğrenildi.

10 ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU

Acı haberi AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu duyurdu. Hatipoğlu, 10 orman işçisinin şehit olduğunu açıkladı. Hatipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok. Seyitgazi'de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 10 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz. Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit orman işçileri için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Seyitgazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi şehit oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de yangında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi şehit oldu - Son Dakika

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