Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi! Tanıktan mahkemeyi karıştıran aldatma iması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi! Tanıktan mahkemeyi karıştıran aldatma iması

Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi! Tanıktan mahkemeyi karıştıran aldatma iması
24.09.2025 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da geçen yıl boşanma aşamasındaki Savaş Temirhanoğulları'nın 9 kurşunla öldürdüğü Fadim Temirhanoğulları davasının görüldüğü duruşmada tanığın sözleri mahkemeyi karıştırdı. Tanığın "Olaydan 15 gün önce gece saatlerinde evden bir erkeği çıkarken gördüm" sözlerine Fadim'in ailesi sert tepki gösterdi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip, kaçtı. Bu sırada odasında uyurken silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T. (16), kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

Odasından çıkan İ.T., annesini kanlar içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi: 2 ay önce kocası hakkında suç duyurusunda bulunmuş

KORKUTELİ'DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cinayet büro amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal tutuklandı.

SİLAHLI TEHDİT VE HAKARET SUÇUNDAN DA CEZA TALEBİ

Temirhanoğulları'nın 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme', İnal'ın ise 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçlamasıyla yargılandığı davanın 6'ncı duruşması, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan görülen dava ile Fadim Temirhanoğulları'nın geçen yıl temmuz ayında silahlı tehdit ve hakaret suçlamasıyla Savaş Temirhanoğulları hakkındaki suç duyurusu sonrası 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava birleştirildi. Birleştirilen dava dosyasına ilişkin mütalaayı açıklayan savcı, sanık Temirhanoğulları'nın silahlı tehdit ve hakaret suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi: 2 ay önce kocası hakkında suç duyurusunda bulunmuş

SANIK: OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM

Savaş Temirhanoğulları, mahkeme başkanının bilirkişi raporunda maktulün 'uzak atış' olarak değerlendirilen tabancadan çıkan mermiye bağlı öldüğü raporu hakkında görüşü sorulması üzerine "Olay anını hatırlamıyorum. Yakalanma anında polisleri ben karşıladım. Silahı kendim teslim ettim" dedi. Fikret İnal ise ani gelişen olay sırasında kendisinin arada kaldığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

TANIKLIK YAPAN KOMŞUDAN YENİ İDDİA

Sanık avukatları olaydan 15 gün önce evden başka erkeğin çıktığını iddia eden maktulün komşusu Ümit Ertürk'ün tanık olarak dinlenmesini talep etti. Tanık Ertürk, "Gece silah sesinin dışardan geldiğini düşündüm. Karşı komşumdan geldiğini fark etsem müdahale ederdim. Dışarı baktım, bir şey göremeyince yattım. Boşanma süreci hakkında bilgim yoktu. Sabah eşim bağrışları duyunca olayı öğrenmiş ben de iş yerindeydim. Olaydan 15 gün önce gece saatlerinde evden bir erkeği çıkarken gördüm. Tanımadığım biriydi" diye konuştu.

Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi: 2 ay önce kocası hakkında suç duyurusunda bulunmuş

ANNE GÖZYAŞLARIYLA TEPKİ GÖSTERDİ

Tanık avukatları, dosyadaki somut kanıtlara aykırı beyandan dolayı Ertürk hakkında yalan şahitlikten suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Maktulün kardeşi Canan Ateş, sanıkların ve Ertürk'ün ceza indirimi için gerçek dışı beyanda bulunduğunu iddia etti ve 2 sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Anne, Mediha Saçlı, "Sahte şahit bulmuş. Benim çocuğum 9 kurşunla hunharca öldürüldü. Benim çocuğumun canını aldılar" diyerek gözyaşı döktü.

Duruşma sırasında adliye koridorundaki sanık ve tanık yakınları arasında tartışma yaşandı. Arbedeyi önleyen polis iki grubu adliyeden çıkardı. Mahkemece 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma 15 Ekim'e ertelendi.

Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi: 2 ay önce kocası hakkında suç duyurusunda bulunmuş

YENİ TANIĞA TEPKİ

Duruşma sonrası Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Avukat Yağmur Burçin Sayın, "Yeni tanığın davanın esasını değiştireceğine inanmıyoruz. Maktul Fadim'in namusuna laf edildi. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bu davaların uzamamasını istiyoruz. Kadın cinayetleri siyaset üstüdür. Biz bütün kadın toplulukları olarak buradayız. Fadim'in ailesinin yanındayız. Kadına yönelik tasarlayarak ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası istendi. Bizim mütalaaya karşı karşı çıkacağımız bir durum yok" dedi.

Maktulün annesi Mediha Saçlı, kızını canice öldürenlerin en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi. Yeni tanığın yalancı şahitlik yaptığını savunan Saçlı, "İçerden bir erkek çıkmışmış. Çocuk var evde. İnşallah cezalarını çekerler" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Mahkeme, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi! Tanıktan mahkemeyi karıştıran aldatma iması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekspertizde hayatının şokunu yaşadı “2 değişen“ dediler 7 araçtan toplama çıktı Ekspertizde hayatının şokunu yaşadı! "2 değişen" dediler 7 araçtan toplama çıktı
Nesli tükenme tehlikesindeki Malezya Kaplanını öldüren 3 kişiye ceza Nesli tükenme tehlikesindeki Malezya Kaplanını öldüren 3 kişiye ceza
ABD’den, New York’a giden İranlı diplomatların alışveriş yapmasına kısıtlama ABD'den, New York'a giden İranlı diplomatların alışveriş yapmasına kısıtlama
Kartalkaya davasında ikinci gün Gerginlik çıktı, duruşmaya ara verildi Kartalkaya davasında ikinci gün! Gerginlik çıktı, duruşmaya ara verildi
Hakan Altun’dan yıllar sonra aşk itirafı Hakan Altun'dan yıllar sonra aşk itirafı
Bütün Türkiye’nin tanıdığı yorumcudan bomba Mourinho iddiası Bütün Türkiye'nin tanıdığı yorumcudan bomba Mourinho iddiası
Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar
Halk TV’den ayrılan İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi belli oldu Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
Hatay’da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma
İstanbul’da vahşet Tartışma yaşadığı babasını boğazını keserek öldürdü İstanbul'da vahşet! Tartışma yaşadığı babasını boğazını keserek öldürdü
“Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor“ diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı "Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı
ABB’nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80’i firmalara aktarılmış ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış
Dünyaca ünlü otomobil markası siber saldırı nedeniyle üretimi durdurdu Dünyaca ünlü otomobil markası siber saldırı nedeniyle üretimi durdurdu
Burada araçlar kendi kendine yokuş çıkıyor Gizemli yolun sırrı çözüldü Burada araçlar kendi kendine yokuş çıkıyor! Gizemli yolun sırrı çözüldü
Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı
Taliban’dan Bagram Hava Üssü’nü isteyen Trump’a tarihi rest Taliban'dan Bagram Hava Üssü'nü isteyen Trump'a tarihi rest
Sokak ortasında gazeteciye dayak Sokak ortasında gazeteciye dayak

10:05
Melih Gökçek’in “Saatli bomba“ paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti
Melih Gökçek'in "Saatli bomba" paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti
09:47
2026’da asgari ücret ne kadar olur Milyonları korkutan zam tahmini
2026'da asgari ücret ne kadar olur? Milyonları korkutan zam tahmini
08:50
Binlerce taraftarın önünde neye uğradığını şaşırdı Mourinho’ya 901 şoku
Binlerce taraftarın önünde neye uğradığını şaşırdı! Mourinho'ya 90+1 şoku
08:34
Bütün Türkiye’nin konuştuğu Arda Kardeşler’den TFF’ye olay sözler
Bütün Türkiye'nin konuştuğu Arda Kardeşler'den TFF'ye olay sözler
08:30
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor
08:30
Gayrimenkul çetesi çökertildi Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
Gayrimenkul çetesi çökertildi! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
07:26
Trump, Erdoğan’ın yanında ilan etti: Gazze’deki savaşı bitireceğiz
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz
03:37
Trump’ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas’tan jet yanıt
Trump'ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas'tan jet yanıt
00:41
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu
23:57
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi Kameralar önünde hararetli tartışma
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
23:14
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
22:03
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
21:43
Trump’tan NATO ülkelerine “Rus uçaklarını düşürün“ çağrısı
Trump'tan NATO ülkelerine "Rus uçaklarını düşürün" çağrısı
21:06
Süper Lig’de ücretsiz maç Biletler bedava
Süper Lig'de ücretsiz maç! Biletler bedava
20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye fotoğraflarla seslendi İşte o fotoğrafların hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi! İşte o fotoğrafların hikayesi
19:53
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
19:37
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 10:15:47. #7.12#
SON DAKİKA: Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi! Tanıktan mahkemeyi karıştıran aldatma iması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.