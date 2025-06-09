Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

Ferdi Zeyrek\'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
09.06.2025 18:46
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6 Haziran Cuma akşamı elektrik akımına kapılması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 3 gündür süren yaşam savaşını kaybetti. Zeyrek'in vefatının ardından siyasi isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

6 Haziran Cuma akşamı elektrik akımına kapılması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

SİYASİLERDEN ART ARDA MESAJLAR

Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından siyasilerden art arda başsağlığı mesajları geldi.

İşte siyasilerden ilk paylaşımlar:

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

'Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun.'

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum."

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı'nın mekanı cennet ruhu şad olsun."

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

"Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun."

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

"Ferdi Başkan'ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Manisa'ya kattıkları, Cumhuriyet'e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi. Acımız büyük… Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm…"

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU

"Evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine, tüm Manisa halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

"Geçirdiği elim bir kaza sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum."

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları

Ferdi Zeyrek, Politika, 3-sayfa, Manisa, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    dem partide mesaj paylaştı neden dem partinın mesajı içinde yok? 11 2 Yanıtla
  • hüseyin null:
    Allah Rahmet eylesin. Ancak, şehitlerimiz bu kadar gündem olmadı 0 8 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Allaha rahmet eylesin. Kaza anı iyice incelenip arkasında soru işareti bırakılmamalı. Olmaz demeyin bu memlekette ne olmaz dediysek onlar oldu. 1 0 Yanıtla
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