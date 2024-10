FETÖ'nün İç Yüzü İfşa Edildi

3.Sayfa

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, paylaştığı videoda örgüt içinde olanları ifşa etti. Ebuseleme Gülen, "hizmet" adı altında toplanan paraların, kendi gibi gerçekleri anlatmak isteyenlere susmaları için rüşvet olarak dağıtıldığını, Fethullah Gülen'in "ideal insan portresi" diye anlattıklarının kendi projesi olduğunu belirtti.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in öz yeğeni Ebuseleme Gülen, YouTube üzerinden paylaştığı videoda, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in "ideal insan portresi" olarak anlattıklarına vurgu yaptı. FETÖ'ye inananlara anlatılan "ideal insan portresi"nin aslında Fethullah Gülen'in bir "projesi" olduğunu, anlatılan bu "ideal insan portresi" içinde aralarında "hırsız, katil ve darbecilerin" de yer aldığını belirtti.

Ebuseleme Gülen, amcası Fethullah Gülen'in kendi tarafında yer almayan insanlara karşı kin beslediğini vurguladı, Fethullah Gülen'in haksız yere Ergenekon davasında hapis yatanlar için de "Onlara müstahak" dediğini kaydetti.

Ebuseleme Gülen, yayınladığı videolarla, insanların gerçekleri görmesinden dolayı örgüte para yollamayı bıraktıklarına dikkat çekti. Son video paylaşımında, örgüt için "hizmet" adı altında toplanan paraların, kendi gibi gerçekleri anlatmak isteyenlere susmaları için rüşvet olarak dağıtıldığını söyleyen Ebuseleme Gülen, örgütte şeffaflık olmadığının altını çizdi. Yönetim kadrosundakilerin ne kadar maaş aldığının saklandığına dikkat çeken Ebuseleme Gülen, kayıt dışı paraların nereye gittiğinin sorgulanmadığına vurgu yaptı.

FETÖ örgütünün yardım adı altında para topladığı "Time To Help e.V." derneğinin hesaplarının Resmi Gazete'de yayımlanan kararla dondurulması, örgüte yardım yapanlarda tedirginlik oluşturdu. Başta Gülen'in öz yeğeni Ebuseleme Gülen olmak üzere FETÖ itirafçılarının yardım paralarının nereye gittiği konusundaki açıklamaları, örgüte karşı şüpheleri arttırdı. Time To Help e.V. derneği ile ilişkili şahısların yaşanan gelişmelerden dolayı mevcut banka hesaplarını kapattırıp, başka bankalardan hesaplar açtığı da tespit edildi. - ANKARA