Gaziantep'te Kuyumcu Gaspı: 3 Polis Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kuyumcu Gaspı: 3 Polis Yaralı

Gaziantep\'te Kuyumcu Gaspı: 3 Polis Yaralı
26.07.2025 11:14
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Gaziantep'te kuyumcu toptancısı bir vatandaşı silahla yaraladıktan sonra 18 kilogram altını gasp ettiği belirlenen ve kıstırıldıkları yerde polise ateşle karşılık veren şahıslar, kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde önceki gün film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.İddiaya göre, otogar yakınlarında bir otobüs durağında bekleyen ve yanında içi altın dolu çanta bulunan kuyumcu toptancısı Ö.Y., kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar

KUYUMCUYU VURUP 18 KİLO ALTINI ÇALDILAR

Olayda Ö.Y.'yi ayaklarından yaralayan şahıslar, içerisinde 18 kilo altın olduğu belirlenen çantayı alarak kaçtı. Yaşanan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği 2 şahıs ile bunlara destek veren 2 şahıs olmak üzere toplam 4 şahsı yakalamak için adım adım iz sürdü.

Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA ATEŞLE YANIT VERDİLER

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H. İ. K. ve E. Ö. isimli şüpheli şahısları, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı'nda yaşanan kovalamaca sonucu kıstırdı. Şahıslara teslim ol çağrısı yapan polis ekiplerine şüpheli şahısların ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar

3 POLİS MEMURU YARALANDI

Yaşanan silahlı çatışmada 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken 18 kilogram altını gasp eden ve polise ateşle karşılık veren H. İ. K. ve E. Ö. isimli şahıslar ile olayla ilişkili olduğu belirlenen M.U. ve S.K. isimli şahıslar yakalandı. Yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarından 2'si yapılan tedavinin ardından taburcu edilirken bir polis memurunun ise hastanedeki tedavisini sürdüğü öğrenildi.

Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar

VALİLİK: GEREĞİ YAPILDI

Olayla ilgili Gaziantep Valiliği'nden 'gereği yapıldı' başlığıyla yapılan açıklamada, "24.07.2025 günü Şehitkamil ilçesinde kuyumcu toptancısı Ö.Y. isimli şahıs silahlı ve motosikletli 2 şüpheli şahıs tarafından sağ bacağından silahla yaralanmış ve çantası içerisinde bulunan altınlar alınarak olay yerinden kaçmışlardır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarda H. İ. K., E. Ö. ve bunlarla bağlantılı M.U. ve S.K isimli şüpheliler tespit edilmiş, H. İ. K. ve E. Ö. isimli şüphelilerin yakalanması esnasında silahla karşılık verilmesi sonucu 3 emniyet personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Olayla bağlantılı S.K ve M.U ise ayrıca yakalanmıştır. Suça konu 18 kilogram altın ile suç aleti tabanca ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alınmıştır. Emniyet güçlerimizi tebrik ediyor yaralı polislerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca esnaf ve tacirimizi bu tür üzücü olaylara sebep olmaması açısından daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kuyumcuyu vurup içi altın dolu çantayı çaldılar, yetmedi polislere ateş açtılar

Olayla ilgili soruşturmanın ve zanlılar hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kuyumcu Gaspı: 3 Polis Yaralı - Son Dakika

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