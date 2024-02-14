İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van'da düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında bölücü terör örgütüne üye oldukları ve faaliyetlerde bulundukları, örgütünün gençlik yapılanması ile sosyal alan ve kurumlar sözcülüğü yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları, örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve illegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edilen 179 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu."
"Yılın 365 günü, dört mevsim, 12 ay gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz"
Güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, dört mevsim, 12 ay gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-1' operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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