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İçişleri Bakanı: 'Kafes 28 Operasyonu' ile 18 ülkenin aranan 56 kişi yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kafes 28 Operasyonu' ile 18 ülkenin aranan 56 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kafes 28 Operasyonu' ile 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını bildirdi. Operasyon, 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı: \'Kafes 28 Operasyonu\' ile 18 ülkenin aranan 56 kişi yakalandı
03.01.2024 - 10:27,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes 28 Operasyonu" ile 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-28 Operasyonu" ile 18 ülke tarafından haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 56 şahsın yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini tek tek kafesin içine koyacaklarını ifade etti. Bakan Yerlikaya, bu sabah şafak vaktinde operasyon düzenleyen polisleri tebrik ederek, devletin nefesinin terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerinde olduğunu ve enselerinde olmaya devam edeceğini belirtti.

EGM İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonrasında İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde Interpol'de kırmızı bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı olan 56 şahsa yönelik "Kafes-28 Operasyonu" düzenlendi. ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülkenin çıkarttığı kırmızı bültenle aranan şahısların "suç örgütü üyeliği", "uyuşturucu madde ticareti", "kara para aklama", "saldırı", "kalpazanlık", "soygun", "dolandırıcılık", "göçmen kaçakçılığı", "adam öldürme", "fuhuş", "hırsızlık", "kaçakçılık", "rüşvet", "yolsuzluk" ve "sahtecilik" suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. İnterpol tarafından aranan ve emniyetin yaptığı titiz incelemelerden sonra Türkiye'de olduğu belirlenen 56 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçleri çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Kafes 28 Operasyonu' ile 18 ülkenin aranan 56 kişi yakalandı - Son Dakika


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