İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beşiktaş'taki Yangının Çıkış Görüntülerini Paylaştı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beşiktaş'taki Yangının Çıkış Görüntülerini Paylaştı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beşiktaş\'taki Yangının Çıkış Görüntülerini Paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş ilçesindeki bir işletmede çıkan yangının çıkış görüntülerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, yangınla ilgili yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

03.04.2024 20:44  Güncelleme: 20:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının ilk çıkış görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişince yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

YANGININ ÇIKIŞ ANINA AİT İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yerlikaya yangının ilk çıkış anına ait görüntüleri paylaşarak, "Dün Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

GECE KULÜBÜNDEKİ YANGIN

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta önceki gün saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat kaynaklı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 29 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI AYRINTISI

Ekiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), F.D. ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E'nin (40) olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmada, İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

"TEDBİRLER ALINMADI"

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkanı Dr. Kazım Beceren yangına ilişkin "İnşa aşamasında, özellikle ateşli çalışmalar sırasında alınması gereken tedbirler vardır. Bu yangının ölümle sonuçlanması, bu tedbirlerin alınmadığını gösteriyor." dedi.

Yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa da "İtfaiyenin müdahalesi yerinde ve doğrudur, fakat yangın büyük olduğundan ve içeride yanıcı madde çok fazla olduğundan dolayı böyle bir can kaybıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Yangına ilişkin İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı Herdem Süer ise "Burada bir iç mimar olsaydı, iç mimarlık projesi kullanılsaydı bu yangın belki gerçekleşmeyecekti." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ: TADİLAT BAŞVURUSU YAPILMADI

Beşiktaş Belediyesinin, tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklamasında ise "Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir.

Şu anda bu konuda itfaiye, savcılık ve müfettişlerin soruşturması devam etmekte olup, sonucunda ayrıca bilgi verilecektir. Kurum olarak, olayın takipçisi olacağız ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye sorumluluğu olan tüm kamu kurumları ile birlikte devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beşiktaş'taki Yangının Çıkış Görüntülerini Paylaştı - Son Dakika

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