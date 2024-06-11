İstanbul ve Kocaeli'de Paravan Şirket Operasyonu: 107 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Kocaeli'de Paravan Şirket Operasyonu: 107 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen 'SİBERGÖZ-44' operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

11.06.2024 08:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen "SİBERGÖZ-44" operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığı bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduklarını ve siber devriyelerin 7/24 görevinin başında olduğunu belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-44" operasyonları, Türkiye genelindeki İstanbul ve Kocaeli merkezli Ankara, Aydın, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Ağrı, Balıkesir ve Eskişehir olmak üzere 14 ilde gerçekleştirildiğini ifade eden Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik İstanbul, Ankara, Aydın, Kocaeli, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden 'Forex Yatırım, Yüksek Kazanç' adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri vatandaşlara 'Radiant Capital, FED, IND Yatırım, Winner Financal' isimli mobil uygulamaları telefonlarına indirtmek suretiyle 10 müşteki şahıstan yaklaşık 5 Milyon TL haksız kazanç sağlayan ve 45 farklı paravan şirket kurarak, hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 96 şüpheli yakalandı" dedi.

Yerlikaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarına yönelik Ağrı, İstanbul, Balıkesir ve Eskişehir'de operasyon düzenlendiğini belirterek, "Bir e-ticaret sitesi üzerinden 'Forklift, Çekme Karavan vb' ilanlar verip, iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'Ürün Bedeli, Kapora Bedeli' adı altında para talep ederek 12 müşteki şahıstan haksız kazanç sağladığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve MASAK'ımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Kocaeli'de Paravan Şirket Operasyonu: 107 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Kocaeli'de Paravan Şirket Operasyonu: 107 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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