İzmit Belediyesi operasyonunun detayları belli oldu - Son Dakika
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İzmit Belediyesi operasyonunun detayları belli oldu

20.07.2026 08:49
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilere 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamaları yöneltiliyor.

İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu 31 şüpheli hakkında 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda İzmit Belediye Başkanlığının düzenlediği bazı ihaleler mercek altına alındı.

Adli sürecin, belediye tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığına yönelik bulgular üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre; ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu ve belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı iddiaları yer alıyor. Ayrıca, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu öne sürülüyor.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Söz konusu tespitler üzerine savcılık talimatıyla, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından İzmit, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale olmak üzere 5 ilde bugün eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülen operasyonda haklarında işlem yapılan ve aralarında belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ile firma yetkililerinin bulunduğu 31 şüphelinin isimleri ve unvanları şu şekilde sıralandı:

Fatma Kaplan Hürriyet - İzmit Belediye Başkanı

Murat Hürriyet - Belediye Başkanı Eşi

Ömer A. - İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü

Gökhan Ercan - CHP İzmit İlçe Başkanı

Leyla K. - İhale Sorumlusu

Seyhan Ö. - Mali İşler Müdürü

Hamit İlker U. - Meclis Üyesi, Harita Mühendisi

Nusret Ömürhan Y. - Özel Kalem

Figan Ç. - Eski Ruhsat Müdürü

Burak G. - Fen İşleri Müdürü

Engin E. - Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı

Mehmet E. - Destek Hizmetleri Müdürü

Hakan O. - Bekaş Bando Şefi

İrfan C. - Başkan Şoförü

Hüseyin D. - Eski Zabıta Komiseri

Özlem Kırma D. - Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı

Yusuf K. - Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Demet I. - Şahıs Firması

Zekiye Köstekli O. - Tasfiye Halinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Adem O. - Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Fatih Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Kenan Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yasin O. - Zirvetur Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti.

Remzi G. - Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Çetin S. - MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Tic. A.Ş.

Ramazan K. - Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yüksel K. - Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Cemil Ç. - Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.

Ali Han Ü. - DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Nihat Ö. - Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt

Selin Evren Özoğlu - Avukat - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmit Belediyesi operasyonunun detayları belli oldu - Son Dakika

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