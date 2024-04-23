Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu - Son Dakika
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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu düşünülen iskelet parçaları bulundu. Kemiklerin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da tespit edildi. Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı gün yüzüne çıkacak.

23.04.2024 20:01  Güncelleme: 20:12
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Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler bulundu

DNA TESTİNİN ARDINDAN OLAYIN SIRRI AYDINLANACAK

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek. Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler bulundu

NE OLMUŞTU?

Ünlü ekonomist Korhan Berzeg, köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüştü. Ünlü ekonomistten ise 312 gündür haber alınamıyordu.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler bulundu
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg\'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Balıkesir, Jandarma, İnceleme, Ekonomi, Gönen, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ZAFER YILDIZ: Allah Ailesine Sabırlar versin 43 0 Yanıtla
  • Bu Kim: ölümün bile hayirlisı 16 0 Yanıtla
  • Recep Özdoğan: valla insan öldüğüne artık üzülmez de şu kayıp olayı insanı çok üzer . 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu - Son Dakika
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