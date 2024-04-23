Kayıp ekonomist Korhan Berzeg\'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu

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Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.

DNA TESTİNİN ARDINDAN OLAYIN SIRRI AYDINLANACAK

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek. Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.