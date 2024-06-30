Kayseri\'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

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Kayseri Melikgazi'de 5 yaşındaki çocuğa taciz mahalleyi karıştırdı. Olayı duyan mahalleli, araçları ters çevirip bazı iş yerlerini ateşe verdi. Öfkeli kalabalığı yatıştırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TACİZ EDERKEN YAKALANDI

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÖZEL HAREKAT TARAFINDAN ALINDI

Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin, kalabalığı dağıtmak için çalışması sürüyor.

MAĞDUR ÇOCUK DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise mağdur çocuk, anne ve kardeşlerinin ise devlet koruması altına alındığını duyurdu. Ayrıca çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Kayseri Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Suriye uyruklu bir çocuğun yine Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği belirtilerek şahsın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.

Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

"SINIR DIŞI EDİLECEK, SÖZ VERİYORUM"

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, şahsın ailesiyle birlikte sınır dışı edilmesi için gerekenin yapılacağı sözünü verdi. Aydın şunları söyledi: "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum."