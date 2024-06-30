Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi - Son Dakika
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Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğu taciz etmesi üzerine kalabalık, araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini ateşe verdi. Bölgeye Özel Harekat polisleri de sevk edilirken ekipler, öfkeli kalabalığı dağıtmak için çalışma başlattı. Kayseri Valiliği, şahsın gözaltına alındığını duyururken Ali Bakanlığı mağdur çocuğun anne ve kardeşlerinin devlet koruması altına alındığını açıkladı.

30.06.2024 22:52  Güncelleme: 23:25
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Kayseri Melikgazi'de 5 yaşındaki çocuğa taciz mahalleyi karıştırdı. Olayı duyan mahalleli, araçları ters çevirip bazı iş yerlerini ateşe verdi. Öfkeli kalabalığı yatıştırmak için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TACİZ EDERKEN YAKALANDI

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÖZEL HAREKAT TARAFINDAN ALINDI

Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin, kalabalığı dağıtmak için çalışması sürüyor.

MAĞDUR ÇOCUK DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise mağdur çocuk, anne ve kardeşlerinin ise devlet koruması altına alındığını duyurdu. Ayrıca çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Kayseri Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Suriye uyruklu bir çocuğun yine Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği belirtilerek şahsın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır.

Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

"SINIR DIŞI EDİLECEK, SÖZ VERİYORUM"

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, şahsın ailesiyle birlikte sınır dışı edilmesi için gerekenin yapılacağı sözünü verdi. Aydın şunları söyledi: "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum."

Kayseri\'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (18)

  • Sabri İnce: Hayvan dostlarımız kalsın ,bunları uyutun 197 4 Yanıtla
    Ali Arslan: Aylar önce dedim ki, bak bu millet dünyanın en sabırlı milletidir,fakaaattt bir ayağa kalkarsa işte o zaman eyvah , daha kimse önünü alamaz,sadece bir kıvılcım kaldı, nasıl ki Atatürk'ün evi bombalandı yalan haberi üzerine 6 7 Eylül olaylarında gayri muslumlere saldırıda birçok kişi öldürüldü devlet önleyemedi bak bu milletin yine sabrı taştı taştı taştı 37 4
  • ferhat eser: ekepeliler eserinizle mutlumusunuz 138 39 Yanıtla
  • Özgür Özer: Din kardeşlerimizmi bunlar şimdi ? 143 10 Yanıtla
    Abdullah Kara: Senin vatandaşında yapıyor onlarca örneği var,bu olaylara ırk olarak bakmayacaksın 48 127 ferhat eser: bunlar Müslümansa ben hristiyanım 86 29 ali öztürk: Abdullah, kendi vatandaşımnda yapıyor olabilir, ama öyle ya da böyle onlar benim kendi vatandaşım ve mecbur burada kalıyor, ama suriyeliler neden ??? neden çekmez zorundayız ? dediğinngibi kendi vatandaşımızdan da var ve onlarla uğraşmak gerekir ekstra bela neden olsun ? 41 1
  • Hakan Kan: Muhacire bak sen! 65 6 Yanıtla
  • Harun Çelik: Ekepeliler ne düşünüyor 52 19 Yanıtla
    mehmet özcan: onlarda olağan şeyler bademleme şekerleme bir kereden birşey olmaz 28 8
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