Kıskaç-18 Operasyonlarında 90 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kıskaç-18 Operasyonlarında 90 Şüpheli Yakalandı

Kıskaç-18 Operasyonlarında 90 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Kıskaç-18 operasyonlarında 4 gün içerisinde 90 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulundukları, iletişim kurdukları ve hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi. Ayrıca, operasyonlarda döviz, Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

30.05.2024 09:53
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18" operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik "Kıskaç-18" operasyonları düzenlendi.

4 gün içerisinde 90 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerin; örgütün sözde "emniyet mahrem yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün "Gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıskaç-18 Operasyonlarında 90 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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