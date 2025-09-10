Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı
10.09.2025 11:49  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı
Haber Videosu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evlerinde çürümüş cesetleri bulunan anne ve 5 yaşındaki kızının öldürülmesine ilişkin 16 yaşındaki M.İ.G. gözaltına alındı. Şüphelinin, hayatını kaybeden kadının 2017'de ölen eşinden olan oğlu olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen ve 23 suç kaydı bulunan şüpheli önce annesini ardından üvey kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında yaşanan vahşet Türkiye'yi derinden etkiledi. Komşuların daireden gelen ağır koku nedeniyle yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı

EVDE ANNE VE KIZININ ÇÜRÜMÜŞ CESETLERİ BULUNDU

Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili (50) ve kızı Havva Nur Anzerli'yi (5) hareketsiz yatarken buldu.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Dursune Bilgili'nin eşinden boşandığı öğrenildi.

Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı
Dursune Bilgili

Öte yandan eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin, bir erkek çocuğu olduğu ve bu çocukla da aynı evde yaşadığı, ancak çocuğun bir süredir evde bulunmadığı öğrenildi. Polis, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

KATİLİ OĞLU ÇIKTI

Korkunç olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti Dursune Bilgili'nin 18 yaşından küçük oğlu M.İ.G.'nin işlediğini tespit etti. M.İ.G., Kadıköy Moda Sahili'nde yakalandı.

Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı
Dursune Bilgili (solda) ve oğlu M.İ.G. (sağda)

16 YAŞINDA, 23 SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan M.İ.G.'nin, kadının 2017'de ölen eşinden olan oğlu olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.İ.G.'nin 23 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusu süren M.İ.G.'nin önce annesi Dursune Bilgili'yi, ardından üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli'yi bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı
M.İ.G.

Eşinin cezaevinde olduğu belirtilen Dursune Bilgili, sabah saatlerinde Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı'nda, Havva Nur Anzerli'nin cenazesi ise amcaları tarafından İstanbul'da toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havva Nur, Politika, 3-sayfa, Cinayet, kocaeli, Yaşam, Hukuk, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 454545:
    Ne hayirli evlatmis 2 0 Yanıtla
  • wpjcmfm8h9:
    20 suç kaydı olan dışarıda ne geziyor acaba 0 0 Yanıtla
  • 694vryjw4c:
    nedir bu yav 23 suç kaydı her işlediği suça 3 ay verilse belki ıslah olurdu bu saatten sonra ceza verilsede boş ıslah olsa neki olan o küçük kızcaza oldu bunun vebali rahatça gezip cana kıymasına sebep olanlarındır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper hakkında yeni gelişme Barış Alper hakkında yeni gelişme
Beşiktaş’a Taylan Bulut için sevindiren haber Beşiktaş'a Taylan Bulut için sevindiren haber
MSB’de görevli yüksek mühendis, 5 yaşındaki kızının gözü önünde kayınpederi tarafından öldürüldü MSB'de görevli yüksek mühendis, 5 yaşındaki kızının gözü önünde kayınpederi tarafından öldürüldü
Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var Hamas: Müzakere heyeti İsrail saldırısından kurtuldu, ancak yaralananlar var
Barış Alper Yılmaz, transfer süreci ve geleceğine dair ilk kez konuştu Barış Alper Yılmaz, transfer süreci ve geleceğine dair ilk kez konuştu
Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi
Türkiye’den İsrail’e tepki: Alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanındayız Türkiye'den İsrail'e tepki: Alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanındayız
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
Muş’ta silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı Muş'ta silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası’ndan diskalifiye edildi Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi
Salça yapan kadın ölümle burun buruna geldi 4 parmağı koptu Salça yapan kadın ölümle burun buruna geldi! 4 parmağı koptu
Gökhan Gönül Fenerbahçe’ye geri döndü Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü
Ali Koç: Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır Ali Koç: Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır

14:13
“Haftada 4 gün mesai“ için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek
"Haftada 4 gün mesai" için düğmeye basıldı: İlk etapta kamu kurumlarında denenecek
13:49
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı
13:26
Başkan olursa görevden alacak mı Sadettin Saran’dan Tedesco açıklaması
Başkan olursa görevden alacak mı? Sadettin Saran'dan Tedesco açıklaması
13:18
TES hayata geçiyor Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak
13:09
CHP’nin Kadıköy mitingi öncesi üst geçide ’’Kılıçdaroğlu’’ pankartı asıldı
CHP'nin Kadıköy mitingi öncesi üst geçide ''Kılıçdaroğlu'' pankartı asıldı
12:27
Fransa’da Macron karşıtı eylemler büyüyor: Protestocuların 3 talebi var
Fransa'da Macron karşıtı eylemler büyüyor: Protestocuların 3 talebi var
11:28
AB, İsrail’e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada
AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada
11:22
MHP’li başkan hakkındaki yasak aşk iddiası ilçeyi karıştırdı: Otel odasında ve bağ evinde...
MHP'li başkan hakkındaki yasak aşk iddiası ilçeyi karıştırdı: Otel odasında ve bağ evinde...
11:20
İzmir’deki karakol saldırısı soruşturmasında 16 şüpheli serbest bırakıldı
İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında 16 şüpheli serbest bırakıldı
11:07
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
10:34
Z kuşağı Nepal’i yakıp yıkıyor: Televizyon binası ateşe verildi, çalışanlar camdan atladı
Z kuşağı Nepal'i yakıp yıkıyor: Televizyon binası ateşe verildi, çalışanlar camdan atladı
10:21
Hayvanat bahçesinde kafese attığı 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
Hayvanat bahçesinde kafese attığı 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
10:15
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2025 14:17:39. #7.11#
SON DAKİKA: Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.