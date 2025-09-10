Çürümüş cesetleri bulunan anne ile kızının katili 16 yaşındaki oğlu çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında yaşanan vahşet Türkiye'yi derinden etkiledi. Komşuların daireden gelen ağır koku nedeniyle yaptığı ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EVDE ANNE VE KIZININ ÇÜRÜMÜŞ CESETLERİ BULUNDU

Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili (50) ve kızı Havva Nur Anzerli'yi (5) hareketsiz yatarken buldu.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Dursune Bilgili'nin eşinden boşandığı öğrenildi.

Dursune Bilgili

Öte yandan eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin, bir erkek çocuğu olduğu ve bu çocukla da aynı evde yaşadığı, ancak çocuğun bir süredir evde bulunmadığı öğrenildi. Polis, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

KATİLİ OĞLU ÇIKTI

Korkunç olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti Dursune Bilgili'nin 18 yaşından küçük oğlu M.İ.G.'nin işlediğini tespit etti. M.İ.G., Kadıköy Moda Sahili'nde yakalandı.

Dursune Bilgili (solda) ve oğlu M.İ.G. (sağda)

16 YAŞINDA, 23 SUÇ KAYDI VAR

Gözaltına alınan M.İ.G.'nin, kadının 2017'de ölen eşinden olan oğlu olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.İ.G.'nin 23 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusu süren M.İ.G.'nin önce annesi Dursune Bilgili'yi, ardından üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli'yi bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

M.İ.G.

Eşinin cezaevinde olduğu belirtilen Dursune Bilgili, sabah saatlerinde Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı'nda, Havva Nur Anzerli'nin cenazesi ise amcaları tarafından İstanbul'da toprağa verildi.