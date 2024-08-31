Kuyu-21 Operasyonlarında 18 Ülke Tarafından İnterpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile Arama Kaydı Bulunan 25 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kuyu-21 Operasyonlarında 18 Ülke Tarafından İnterpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile Arama Kaydı Bulunan 25 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen 'Kuyu-21' operasyonları sonucunda, 18 ülke tarafından İnterpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile arama kaydı bulunan 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin çeşitli suçlardan arama kayıtları olduğu belirlendi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

31.08.2024 09:09
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"Kuyu-21" operasyonlarında 18 ülke tarafından İnterpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile arama kaydı bulunan 25 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde düzenlenen "Kuyu-21" operasyonları ile 18 ülke tarafından haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri ve İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 8 ilde "Kuyu-21" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Fas, Hollanda, Irak, İran, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suriye, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere toplam 18 ülke tarafından İnterpol Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 25 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kara para aklama, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. İnterpol tarafından aranan ve emniyet ekiplerinin yaptığı titiz incelemeler sonucunda Türkiye'de olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuyu-21 Operasyonlarında 18 Ülke Tarafından İnterpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile Arama Kaydı Bulunan 25 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyu-21 Operasyonlarında 18 Ülke Tarafından İnterpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile Arama Kaydı Bulunan 25 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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