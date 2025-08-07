Marmara Adası'nda Kayıp İş Adamı Aranıyor - Son Dakika
Marmara Adası'nda Kayıp İş Adamı Aranıyor

07.08.2025 11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay'ı bulmak için arama çalışmaları 3. günde devam ediyor.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Denizin durulmasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar yoğunlaştırılırken, Marmara Denizi havadan taranıyor, dalgıçlar ise kayıp iş adamını denizin altında arıyor.

3 GÜNDÜR ARANIYOR

Kayıp iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "04 Ağustos 2025 tarihinde Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit Yukay isimli şahsı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer emin ile devam etmektedir" dedi.

İKİ KÖY ARASINDA ARAMALAR YOĞUNLAŞTI

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı. 2 gündür yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı.

MOTOR SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ

Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası'nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

TANKER ÇARPMASI NEDEN OLDU İDDİASI

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.

YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

