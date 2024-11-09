Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. gününde sürüyor.
Duruşmanın ilk gününde "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları ve davada müşteki olan baba Arif Güran'ın ifade işlemleri tamamlandı.
Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar; amca ile anne arasında ilişki olduğunu, Salim Güran'ın bu yüzden Narin'i öldürdüğünü öne sürdü. Anne ise kürsüyü yumruklayarak Bahtiyar'ın iftira attığını söyledi. Baba Arif Güran o sırada ağlayarak salondan çıktı.
Dün, saat 09.00'da başlayan duruşmada 4 sanık ve 26 tanığın beyanları dinlenerek tamamlandı. Duruşmada, Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in Narin'in ağabeyi Baran Güran'a sorduğu soru üzerine baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Amca Salim Güran ile aralarında "Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş" sözlerinin geçtiği telefon görüşmesi ortaya çıkan, tutuklu Ramazan Aksoy "Tanık olmak istemiyorum" dedi ve cezaevine geri götürüldü.
Duruşma bu sabah saat 10.00'da yeniden başladı. Sanık ve tanıklar, yoğun güvenlik önemleriyle adliyeye getirildi. Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine bugün yeni tanık ve avukat savunmaları dinleniyor.
Kürsüye ilk gelen tanık Cahit, Nevzat Bahtiyar ile Arif Güran arasındaki araba meselesini anlattı:
Ardından tanık Rubbettin Kaya kürsüye geldi. Araba meselesi hakkında konuşmaya devam edildi:
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor - Son Dakika
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