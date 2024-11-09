Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 3. gününde sürüyor. Saat 10.00'da başlayan duruşma için sanıklar, tanıklar, avukatlar ve izleyiciler yerlerini aldı. Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine bugün yeni tanık ve avukat savunmaları dinlenecek.

09.11.2024 09:37  Güncelleme: 11:04
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Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. gününde sürüyor.

İLK GÜN TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Duruşmanın ilk gününde "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları ve davada müşteki olan baba Arif Güran'ın ifade işlemleri tamamlandı.

"ANNE İLE AMCA ARASINDA İLİŞKİ VAR"

Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar; amca ile anne arasında ilişki olduğunu, Salim Güran'ın bu yüzden Narin'i öldürdüğünü öne sürdü. Anne ise kürsüyü yumruklayarak Bahtiyar'ın iftira attığını söyledi. Baba Arif Güran o sırada ağlayarak salondan çıktı.

Narin davasında 3. gün! Yeni tanıklar dinlenecek

BABA ARİF GÜRAN HASTANEYE KALDIRILDI

Dün, saat 09.00'da başlayan duruşmada 4 sanık ve 26 tanığın beyanları dinlenerek tamamlandı. Duruşmada, Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in Narin'in ağabeyi Baran Güran'a sorduğu soru üzerine baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Narin davasında 3. gün! Yeni tanıklar dinlenecek

KİLİT İSİM KONUŞMADI

Amca Salim Güran ile aralarında "Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş" sözlerinin geçtiği telefon görüşmesi ortaya çıkan, tutuklu Ramazan Aksoy "Tanık olmak istemiyorum" dedi ve cezaevine geri götürüldü.

DURUŞMANIN 3. GÜNÜ BAŞLADI

Duruşma bu sabah saat 10.00'da yeniden başladı. Sanık ve tanıklar, yoğun güvenlik önemleriyle adliyeye getirildi. Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine bugün yeni tanık ve avukat savunmaları dinleniyor.

ARİF GÜRAN İLE NEVZAT BAHTİYAR ARASINDAKİ ARABA MESELESİ

Kürsüye ilk gelen tanık Cahit, Nevzat Bahtiyar ile Arif Güran arasındaki araba meselesini anlattı:

  • Tanık: Nevzat ile Arif Güran araba meselesi yüzünden beni çağırdı. Önce Nevzat anlattı, sonra Arif Güran anlattı. Araba Nevzat'a aitti. Nevzat'a para ödemesi gerektiğini söyledim. Ödemeyeceğini söyledi.
  • Mahkeme Başkanı: Nevzat, 'Yakacağım ortalığı, ödemeyeceğim' dedi mi?
  • Tanık: Salim Güran dedi ki, "10 bin lira ben, 10 bin Arif ödesin, 50 bin Nevzat ödesin" dedi.
  • Mahkeme Başkanı: Nevzat kabul etti mi?
  • Tanık: Önce param yok dedi, sonra kabul etti.
  • Mahkeme Başkanı: Yani çıkarken, "Ben bu paranın hesabını sorarım" dedi mi?
  • Tanık: Ben görmedim, günahını alamam, gördüğümü anlatıyorum.
  • Mahkeme Başkanı: Ben de gördüğünü anlattığın için teşekkür ederim. Siz neden aile meclisi kurup olaya el attınız?"
  • Tanık: İkisi de bizim akrabamızdır.
  • Mahkeme Başkanı: Yani sizi bu olayı çözün diye mi çağırdı?
  • Tanık Cahit: Evet, Arif Güran çağırdı.
  • Mahkeme Başkanı: Siz aile meclisindeki toplantılara katıldınız mı?
  • Tanık Cahit: Yok, katılmadım.

MAHKEME BAŞKANI UYARDI: NEVZAT'A BAKMA

Ardından tanık Rubbettin Kaya kürsüye geldi. Araba meselesi hakkında konuşmaya devam edildi:

  • Tanık: "Bizim evimize gelebilir misin?" dedi. Gittim Nevzat, Salim, Arif oradaydı. Araba konusunun nedenini sordum. Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın kendisine araba getirdiğini söyledi. 80 bin liralık bir araba meselesinden bahsettiler. Orada biraz ağız dalaşı oldu. 10 bin lira Salim, 10 bin lira Arif verecek dendi. Nevzat, ''Bizim aramızda dava olmaz'' dedi.
  • Sonra Nevzat Bahtiyar'a dönerek"Doğru mu Nevzat?" diye sordu.
  • Mahkeme Başkanı: Tamam, bana bak. Nevzat'a bakma.
Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor - Son Dakika

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