Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek - Son Dakika
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Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

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Diyarbakır'da Narin cinayetine ilişkin davada, sanıklara verilen hapis cezalarına ilişkin sunulan istinaf başvuru dilekçeleri Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. Davada bu gelişme yaşanırken Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, ''Arif Güran suçu oğlu Enes'in üstlenmesini ve eşi Yüksel ile kardeşi Salim'in bu cinayetten sıyrılıp tahliye olmasını istiyormuş'' şeklinde de bir iddia ortaya attı.

20.02.2025 12:39
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

İSTİNAF BAŞVURUSUYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "katılan" sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, "müşteki" sıfatıyla baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen istinaf başvuru dilekçelerine ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları dilekçelerini değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderdi.

NEVZAT BAHTİYAR TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatları da istinaf başvurularında, müvekkillerinin aleyhine yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmesi ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasının müvekkil lehine kaldırılması ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

BAKANLIK VE GÜRAN AİLESİNDEN BAHTİYAR İÇİN BAŞVURU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapmış, sunulan dilekçelerde sanığın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Narin Güran'ın babası Arif Güran adına avukatı da sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasının kaldırılarak, sanığın TCK'nin 82/1-e maddesi uyarınca "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Amca Salim Güran'ın avukatı, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tehdit" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

ANNE, AĞABEY VE AMCA BERAAT İSTEDİ

Sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın avukatları ise müvekkillerinin "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan çarptırıldıkları hükmün kaldırılarak, tahliye ve beraat kararı verilmesini talep etmişti.

"ENES'İN SUÇU ÜSTLENMESİNİ İSTİYOR"

Davada bu gelişme yaşanırken Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından, "Arif Güran suçu oğlu Enes'in üstlenmesini ve eşi Yüksel ile kardeşi Salim'in bu cinayetten sıyrılıp tahliye olmasını istiyormuş. Salim'in tahliye olmasını istemesinin sebebi dışarıda onunla özel olarak hesap görmekmiş. Söz konusu hesap ne olabilir sizin takdirinize bırakıyorum." paylaşımını yaptı.

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında İstinaf Başvuruları Bölge Mahkemesine Gönderildi

KİM NE KADAR CEZA ALDI?

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine önceki gün sunulmuştu.

İddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Azadi Mor:
    ikisinide tahliye aldırıp infaz edecekler 12 2 Yanıtla
  • Sener Senol:
    hepsi cikacak yakinda bak seyret 8 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    geçti artık naparsalar yapsınlar iş bitti üçüde ömür boyu yatacak 8 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bunlar herhal ensest ilişki yaşıyordu kız da gördü öldürdüler gibime geliyor 5 0 Yanıtla
  • Hakikat:
    Enes'in yasi kucuk.Yatar.Onun gelecegi olacakmis olmayacakmis.Gencligi varmis yokmus.Birileri icin cok onemli degil.Onemli olan birilerinin hedefine ulasmasi.Mahkumiyetten kurtulabilmesi.Kurtulacak olanlarin disarita cikinca tekraren iceriye girmeyecegine kimse kefil olmaz.Rahat dururlar mi?Durmazlar mi?Zaman gosterecek. 4 0 Yanıtla
  • Suat genç:
    Arif aslında konuyu biliyor ve karısı ile kardeşinin sapıkça ilişkisinden yerin dibine batmış durumda. Oğlu da bu ilişkiyi biliyordu ve baba bunu da biliyor. Önce Nevzat yaptı diye ısrar etti belki serbest kalırlar sonra 3 ünü kendi temizleyecekti. içeri atınca bu plan yattı şimdi yeni plan bu. Hem oğlu içeride çürüyecek hem kardeşi karısı serbest kalınca iksinide infaz edecek. 3 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    doğru ortaya çıkmadıkça, asla çıkmamalılar.doğru söylense bile, adaletı uzun süre yanıltıkları için yine ağır ceza almalılar.amca abi yi anlarımda, anne nasıl doğruyu söylemez. 1 0 Yanıtla
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