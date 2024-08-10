Narkoçelik-31 Operasyonunda 91 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Narkoçelik-31 Operasyonunda 91 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 26 ilde düzenlenen Narkoçelik-31 operasyonlarında 91 şüpheli gözaltına alındı ve 55'i tutuklandı. Operasyonlarda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

10.08.2024 08:04
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen "Narkoçelik-31" operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını ve 55'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik "Narkoçelik-31" operasyonları düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 253 ekip ve 996 Jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonucu, 91 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 55'i tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca operasyonlarda, 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 249 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 21 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narkoçelik-31 Operasyonunda 91 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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