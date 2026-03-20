Öldürülen genç futbolcunun babası: Aleyna Kalaycıoğlu konuyu biliyor
Öldürülen genç futbolcunun babası: Aleyna Kalaycıoğlu konuyu biliyor

Öldürülen genç futbolcunun babası: Aleyna Kalaycıoğlu konuyu biliyor
20.03.2026 16:43
20.03.2026 16:43
Öldürülen genç futbolcunun babası: Aleyna Kalaycıoğlu konuyu biliyor
Ümraniye'de rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yaptığı iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili baba Cemil Kundakçı konuştu. Kundakçı, "Kamera görüntülerinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun çığlık sesine benzer bir çığlık sesi duyuluyor. Sanırım ateş etme olayından sonra bu oluyor, çığlık sesi duyuluyor. Yani Aleyna Kalaycıoğlu bu konuyu biliyor." dedi.

Ümraniye'de rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yaptığı iddia edilen Kubilay Kaan Kundakçı(21), çakarlı araçlarla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Baba Cemil Kundakçı "Oğlum iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye şarkıcılık yapan bir sevgilisi var. Onları barıştırmak istemişti. Şüphelinin aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek" dedi. Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler oraya çıkarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise gözaltına alındığı öğrenildi.

GENÇ FUTBOLCU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Öldürülen genç futbolcunun babası: Aleyna Kalaycıoğlu konuyu biliyor
Kubilay Kaan Kundakçı

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli A.K.'nin yakalanması operasyon başlattı. Kundakçı'nın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"OĞLUM İYİLİK YAPMAK İSTERKEN ÖLDÜ"

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen baba Cemil Kundakçı, oğlunun Kars 36 Spor'da futbol oynadığını ve bayram tatili için İstanbul'a geldiğini belirterek şunları söyledi: "Benim oğlum 21 yaşında. Kars 36 Spor'da top oynuyor. Daha bu sene yeni yolladım, 2-3 ay oldu oraya gideli. Bayram vesilesiyle üç gün tatile geldi. Oğlumun sanatçı arkadaşları var. Bu Bağcılar kökenli rapçi çocuklar var, Canbay & Wolker ikilisi. Bunlarla abi-kardeş, dost. Bunların içerisinde Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu diye gene şarkıcılık yapan bir sevgilisi var.

Öldürülen genç futbolcunun babası: Aleyna Kalaycıoğlu konuyu biliyor
Vahap Canbay-Aleyna Kalaycıoğlu

Bunlar 15-20 gün önce ayrılmışlar. Aleyna Kalaycıoğlu, oğlum Kubilay'ı biliyorum yani, diyalogları iyiydi, severdi. İyi bir diyalogları vardı. Vahap Canbay da kardeşi gibi sever oğlumu. Oğlumdan rica ediyorlar. Diyorlar ki 'Aleyna ablan seni sever, bizi onunla konuştur, ben barışmak istiyorum, görüşmek istiyorum' şeklinde bir talep oluşuyor. Ve oğlum dün akşam yanında Vahap Canbay ve gene şarkıcı arkadaşları eğer yanlış hatırlamıyorsam ismi Yalçın'dı oğlumla beraber Aleyna'nın Ümraniye'deki çalıştığı stüdyonun oraya gidiyorlar."

"BİLGİYİ KİM VERDİ?"

Saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatan Kundakçı şu ifadeleri kullandı: "Orada arabada beklerlerken, isminin A.K. olduğunu öğrendiğim. Diyarbakırlı bir iş adamının oğlu geliyor, arabanın camına vuruyor, kapıyı açıyor. Vahap Canbay aşağı iniyor. O ara artık ne yaşandı aralarında bilmiyorum, bu şahıs ateş ediyor. Ateş edince kurşun oğluma geliyor. Vücudunun bir tarafından giriyor öbür tarafından çıkıyor ve oğlum hastanede rahmetli oldu. Ağır bir şekilde hastaneye kaldırılıyor, rahmetli oldu.

Yani iki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken benim oğlum rahmetli oldu. Pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Ve bu gelen şahıs buraya nasıl geldi? Oğlumla Vahap Canbay'ların orada olduğunu kim söyledi buna? Birinden bilgi aldı. Bu bilgiyi kimden alabilir? Aleyna Kalaycıoğlu'ndan alabilir veya Aleyna Kalaycıoğlu'nun bildiğim kadarıyla annesi, Vahap Canbay ile kızının görüşmesini istemiyormuş.

Ve sosyal medya üzerinden bu oğlumu vuran şahıs ile görüşmeleri oluyormuş. Bunun bilgisini aldım. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi yönlendirmiş olabilir. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaptırdığını pek zannetmem, yani tahmin etmiyorum oğlumu sevdiği için tahmin etmiyorum. Ama her şey olabilir" dedi.

"ALEYNA KALAYCIOĞLU KONUYU BİLİYOR"

Oğlunun katilinin bir an önce yakalanmasını isteyen baba, "Benim oğlum öldü. Arabada kamera görüntüleri varmış, sanırım yasak gelmiş. Kamera görüntülerinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun çığlık sesine benzer bir çığlık sesi duyuluyor. Sanırım ateş etme olayından sonra bu oluyor, çığlık sesi duyuluyor. Yani Aleyna Kalaycıoğlu bu konuyu biliyor. Vuran kişi kaçmış, vuran kişi hala yakalanmadı. Ve benim aldığım bilgilere göre deniz yoluyla kaçırılma ihtimali yüksek. Deniz yoluna adaletin, kanunun dikkat edip araştırması lazım acilen. Çakarlı araçla gelmişler. Bu şahsın yakalanması lazım. Şüphelinin babası spor kulübü başkanlığı yapmış. Benim oğlum da sporcuydu. Çıkacak diyecek ki: 'Bunu benim oğlum yaptı, buyurun oğlumu teslim ediyorum. Diyecek ki, gençlere ilgi gösteren bir insanın oğlu genç katili, bir sporcu katili. Çıkacak oğlunu teslim edecek. Oğlumun kanı yerde kalmayacak" diye konuştu.

Öldürülen genç futbolcunun babası: Aleyna Kalaycıoğlu konuyu biliyor

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Cemil Kundakçı "Oğlumu vuran kişi cezasını alacak. Kanun onu çıkarmalı ortaya. Ben kanuna, adalete güveniyorum. Rica ediyorum, rica ediyorum. Devlet görevlilerinin de çocukları var, evlatları var. Kendi evlatlarına yapılmış gibi düşünerek bu konuyu, oğlumun katilini bulsunlar, cezasını versinler. Bir baba olarak rica ediyorum, babalardan rica ediyorum. Benim eşim ağlıyor, ayakta duramıyor. Anneler var, kanunda görevli olan eşlerini zorlasınlar, zorlasınlar üzerine gitsinler bu olayın. Oğlumun katili çıksın ortaya. Sizlerden de rica ediyorum, ne olur kapatmayın bu olayı. Gidin üzerine, üzerine gidin çıksın bu ortaya" ifadelerini kullandı.

ALEYNA GÖZALTINDA

Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler oraya çıkarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise gözaltına alındığı öğrenildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Kars 36 Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen genç futbolcunun babası: Aleyna Kalaycıoğlu konuyu biliyor - Son Dakika

