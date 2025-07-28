Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor - Son Dakika
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Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor

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Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
28.07.2025 08:05
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Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
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Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Bursa'daki yangınlarda rüzgarın olmaması nedeniyle yükselen dumanın bölgede adeta sis tabakası oluşturdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ilde 4 yangının devam ettiğini açıkladı. Bursa'daki yangına müdahale için bölgeye giden bir su tankerinin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'daki orman yangını dün akşam saatlerinden bu yana sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, bin 765 kişi tahliye edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle, söndürülen yerlerden tekrar alevler yükseldi. Ekiplerin zorlu mücadelesi devam ediyor.

Karabük Safranbolu'da 5 gündür orman yangınıyla mücadele sürüyor. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle 19 köy boşaltıldı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için de çalışmalar aralıksız sürüyor.

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor

BAKAN YERLİKAYA: 22-27 TEMMUZ'DA YANGINLARLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarma tarafından, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü tutuklanıren, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bursa'da da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlantığını açıklayan Kurum, "İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik." dedi.

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor

BURSA'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Bursa'da yangının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları bölgeye sevk edildi. Gece boyunca aralıksız çalışan kara ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak rüzgarın olmaması nedeniyle yükselen dumanın bölgede adeta sis tabakası oluşturduğu görüldü. Yangın sonrası geriye kalan duman bulutları, dron ile havadan görüntülendi.

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Bursa'da devam eden yangınlardan yükselen duman kentin üzerini kapladı. Adeta bir bulut kümesi gibi Bursa'nın üzerine çöken duman havadan böyle görüntülendi.

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor

UYKU TULUMUNDA SABAHLADILAR

Yangınlarla mücadele çevre illerden Bursa'ya giden ve gece boyu zorlu çalışmanın ardından yorgun düşen ekipler uyku tulumlarıyla kaldırımda dinlendi.

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor

PET ŞİŞELERLE SU TAŞIDILAR

Bursa'da alevlerle mücadele sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında ulaşılması güç alanlarda alevlerle mücadele eden ekipler, su tankerlerinin giremediği bölgelere pet şişelerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek oldu.

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor

ALEVLERLE SAVAŞ GECE BOYU SÜRDÜ

Bursa Gürsu ile Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele gece saatleri boyunca devam etti. Bölgede yaşayanların da tankerlerlere su taşıyarak destek verdiği çalışmalar kara ekiplerinin çabasıyla sürüyor.

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor

SABOTAJ ŞÜPHESİ: BENZİN BİDONUYLA YAKALANDI

Orhaneli Harmancık yolu Meyran mevkisinde kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen orman yangınıyla mücadele devam ederken vatandaşların şikayeti üzerine ormanlık alanda aracının kasasında benzin bidonu bulunan 30 yaşındaki Ufuk A. gözaltına alındı. Eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öne sürülen Ufuk A.'yı mahalleli linç etmek istedi. Şüpheliyi linçten polis ekibi kurtardı.

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor

YANGINA GÖNÜLLÜ GELDİLER, UÇURUMDA CAN VERDİLER

Yangının Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bolu'dan yangına destek olmak amacıyla yola çıkan gönüllüler, su tankeriyle birlikte müdahale bölgesine ilerlediği sırada kaza meydana geldi. Engebeli arazide ilerleyen tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Ahmet Demirel, Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak hayatını kaybetti.

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor

BAKAN YUMAKLI: 3 İLDE 4 YANGIN SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çıkan yangınlarıun tamamı kontrol altına alındığını duyurdu. 3 lde 4 yangının devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bursa Kestel ve Harmancık, Kahramanmaraş Onikişubat, Karabük Safranbolu. Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz. Hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz. Bursa'da toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi. Safranbolu'da durumun daha iyiye gittiğini söyleyebilirim ama yeniden bir alevlenme oldu. Onikişubat, taşlık, kayalık zor bir coğrafya. Burada da tedbiri elden bırakmayacağız." dedi.

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Son Dakika 3.Sayfa Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor - Son Dakika

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