Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajları Yayımlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yaptıkları arama-tarama çalışması sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yaptıkları arama-tarama çalışmasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavisi süren Mehmetçiklerimize Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 6 Temmuz 2025'te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 Kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını ararken şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, "Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen haberle içimiz yandı. Başımız sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise konuya ilişkin, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalan ve hastanede tedavi altındayken şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazdan etkilenen ve tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimize Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında maruz kaldıkları metan gazı dolayısıyla hastaneye kaldırılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan beş kahraman mehmetçiğimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin başı sağolsun" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Pençe-Kilit Harekatı'nda 2022'de şehit düşen P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için sürdürülen arama faaliyetleri sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu elim olayda şehit düşen kahramanlarımızın kederli ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, makamları ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuya ilişkin olarak, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmaya dönük bir mağaradaki arama çalışmasında metan gazına maruz kalan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen Mehmetçiklerimize ise Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmaya dönük bir mağaradaki arama çalışmasında metan gazına maruz kalan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen Mehmetçiklerimize ise Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yüreğimiz yandı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen 5 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.