Şehzadebaşı Camisi'ndeki skandalın ardından CHP heyeti Vali Gül ile görüştü - Son Dakika
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Şehzadebaşı Camisi'ndeki skandalın ardından CHP heyeti Vali Gül ile görüştü

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Saraçhane'deki gösterilerde Şehzadebaşı Camisi ve haziresindeki bazı alanlar zarar gördü. Olayın ardından bir grup camide iftar çağrısı yaparken, CHP heyeti konuya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü. Camide incelemelerde bulunan Vali Gül ise, skandal olayın sorumlularına gerekli cezaların verileceğini belirtti.

24.03.2025 17:31
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturma nedeniyle gerçekleştirilen protesto gösterilerinde ana adres İBB yerleşkesinin bulunduğu Saraçhane oldu. Saraçhane'de eylemler günlerdir devam ederken, bazı protestocular bir skandala imza attı.

PROTESTOCULAR, ŞEHZADEBAŞI CAMİSİ'NE ZARAR VERDİ

Şehzadebaşı Camisi'ne giren protestocular cami ve haziresine zarar verdi. Olayın ardından bir grubun, Şehzadebaşı Camisi'nde iftar çağrısı yapması provokasyon söylentilerini de gündeme getirdi.

Şehzadebaşı Camisi'ndeki skandalın ardından CHP heyeti Vali Gül ile görüştü

VALİ GÜL CAMİDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatının Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti.

Şehzadebaşı Camisi'ndeki skandalın ardından CHP heyeti Vali Gül ile görüştü

"AÇIK BİR PROVOKASYON"

Polise taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişilerin tek tek tespit edildiğini belirten Gül, "Haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Şehzadebaşı Camisi'ndeki skandalın ardından CHP heyeti Vali Gül ile görüştü

VALİ GÜL, ZARAR GÖREN MEZAR TAŞLARININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Vali Gül, hazirede zarar gören mezar taşlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Gül, paylaşımının ardından Saraçhane Parkı çevresindeki izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve haziresinde inceleme yaptı. Caminin içi, avlusu, haziresi ve çevresini gezen Gül, oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, bölgede bulunan emniyet mensuplarıyla da sohbet etti.

Şehzadebaşı Camisi'ndeki skandalın ardından CHP heyeti Vali Gül ile görüştü

CHP HEYETİ, VALİ GÜL İLE GÖRÜŞTÜ

Yaşananların ardından CHP heyeti İstanbul Valisi Gül ile görüştü. CHP heyeti, Saraçhane'de iftar çağrısı üzerine gerilimin artmaması için güvenlik önlemlerinin arttırılacağını açıkladı.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL: DAYANIŞMAYI BALTALAMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise partisinin MYK toplantısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Saraçhane'deki eylemler sırasında Şehzadebaşı Camii'ne zarar verildiğine yönelik iddialara ilişkin konuştu. Yücel şunları söyledi: "Yapılan bu büyük hukuksuzluklara, yargı terörüne ve demokrasimize yönelen bu 19 Mart hukuk darbesine karşı yurdun dört bir yanında büyük dayanışmaya, ve itiraza hep birlikte tanıklık ettik. Ülkemizdeki farklılıkların zenginliği alanlara yansıdı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuk ve adaletin yanında olan, demokrasiden taraf olan herkesle Saraçhane'de her gece yüzbinlere seslendik. İktidar bu dayanışmayı baltalamak, halk iradesine sahip çıkan bu duruşu yıkmak için elinden geleni yapıyor. Devletin valisine, yalan yanlış açıklamalar yaptırılıyor..." yanıtını verdi.

Şehzadebaşı Camisi\'ndeki skandalın ardından CHP heyeti Vali Gül ile görüştü
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehzadebaşı Camisi'ndeki skandalın ardından CHP heyeti Vali Gül ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ömer duman:
    Çanakkale zaferini kutlamak için şehitlikte alkol içen zihniyetin kuyruklarından ne beklenirdi ki 235 30 Yanıtla
  • 18472193:
    bunlara diyecek söz bile yok. 155 7 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    kırılanları görmedimizmi ne biçim bir kafa var. 139 7 Yanıtla
  • 220198:
    ne yuzle gelmisler 101 7 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Marjinal sol örgütlerin ? nde CHP kimse inkar etmesin 95 7 Yanıtla
  • Metin Yoldas:
    bunun sorumlusu CHP dır. manevi değerlere yaklasimlari ortada halkımız görsün bilsin tanısın 81 7 Yanıtla
  • hasan edizel:
    bir grup dediğinin ibda-c ciler olduğunuda yazsana 38 26 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Değerlerimiz tarumar edilemez bunun önlemi alınmalı 58 4 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    Özgür çevik konu o kadar açık ve net ki sen tutmuşsun birde polise yine suçu atıyorsun. Gözümle gördüm dediğin ile görüntüler UYUŞMUYOR. Ne kadar zayıf birisin meşrebin nedir neyin kini ile büyüdün yada şöyle diyelim kendini gösterdiğin yerden öte aslında kimsin öyle racon hareket ler ile olmaz. Çekil şu yoldan partide senden öte çok iyi ler var kimin neyin gücü ile geldin gün ortaya çıkınca kendine nasıl bir delik arayacan Sana tabirde ajan denir parti içi ajan hemde İpin ortaya çıkacak 15 35 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    BİR HADSİS SÖZDE GENÇLERE YIKIN GEÇİN DİYORDU..AL İŞTE ..YIKMIŞLAR GEÇMİŞLER.... 9 2 Yanıtla
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