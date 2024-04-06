Türk Arama Kurtarma Ekibi Tayvan\'a Geldi

Tayvan'da 4 Nisan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 7 kişilik Türk arama kurtarma ekibi Tayvan'ın başkenti Taipei'ye geldi.
Tayvan'ın doğusunda yer alan Hualien şehrinde 4 Nisan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yardım da Türkiye'den geldi. İnsansız hava araçları (İHA) konusunda uzman 7 kişilik Türk ekip Cumartesi günü Tayvan'ın başkenti Taipei'e ulaşarak deprem bölgesine hareket etti. Acil Operasyon Merkezi'ne (COEC) başkanlık eden İçişleri Bakanı Lin Yu Chang, 7 kişilik dron konusunda uzmanlaşmış Türk kurtarma ekibinin gelişmiş cihazları ile beraber yerel saatle 18.00'de Tayvan'a ulaştığını ve Türk ekibinin Tayvan'ın teknik yardım kabul ettiği tek yabancı kurtarma ekibi olduğunu söyledi.
"Türk ekibi depremden en çok zarar gören Taroko vadisinde çalışacak"
Lin, Türk ekibinin depremden en çok zarar gören Taroko vadisinde çalışmalar yürüteceğini söylerken, kendi dron ekipmanlarının bölgede etkisiz kaldığını ve Türk ekibinin tecrübesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Lin ayrıca, Türk ekibine Tayvanlı arama kurtarma ekiplerin de teknik malzeme desteği vererek cihazlarına termal kameralar yerleştireceklerini belirtti.
Tayvan'da can kaybı 13'e yükseldi
COEC tarafından yapılan açıklamada, depremin ardından geçen 48 saat sonunda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği, bin 145 kişinin yaralandığı, 442 kişinin mahsur kaldığı ve 6 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. - TAİPEİ
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