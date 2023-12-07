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Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, lüks aracıyla kaza yaptı - Son Dakika
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Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, lüks aracıyla kaza yaptı

Adı daha önce Şeyma Subaşı ile anılan ünlü iş insanı Sinan Urfalı, kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. 10 milyon lira değerindeki araç kullanılamaz hale gelirken, Urfalı ise yara almadan kurtuldu.

07.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 15:25
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2020 yılında Şeyma Subaşı ile aşk yaşadığı söylentisiyle gündeme gelen ünlü iş insanı Sinan Urfalı'nın Ferrari marka ultra lüks otomobiliyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. 10 milyon lira değerindeki araç kullanılamaz hale gelirken, Urfalı ise yara almadan kurtuldu.

KAYGAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz- Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Göktürk yönüne doğru yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan ultra lüks otomobil Ferrari ile seyreden ünlü iş adamı Sinan Urfalı (36), yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak nerelerde sürüklendikten sonra yol ortasında durdu. Kaza sonucu şoka giren Urfalı yara almadan kurtulurken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Ünlü İş Adamı Sinan Urfalı, Lüks Ferrari ile Kaza Yaptı

YARA ALMADAN KURTULDU

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Urfalı'nın ayakta kontrollerini yaptı. Sağlık ekipleri Urfalı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikten sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından Ferrari trafik çekicisi yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle ise otoyolda bir süre trafik yoğunluğu meydana geldi.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN ÇABA SARFETTİ

Öte yandan kaza sonrası lüks bir araca binen Sinan Urfalı, güneşliği indirerek görüntü vermek istemedi. Alkol muayenesi araç içerisinden oturduğu esnada yapılan Urfalı ardından olay yerine gelen bir arkadaşının aracına bindi. Urfalı daha sonra hızlı bir şekilde olay yerinden ayrıldı.

HAMİLE EŞİ JET KAZASINDA ÖLMÜŞTÜ

Diğer yandan Sinan Urfalı'nın eşi Burcu Gündoğar Urfalı, 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi dönüşü İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta diğer 6 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Ünlü İş Adamı Sinan Urfalı, Lüks Ferrari ile Kaza Yaptı
Ünlü İş Adamı Sinan Urfalı, Lüks Ferrari ile Kaza Yaptı
Ünlü İş Adamı Sinan Urfalı, Lüks Ferrari ile Kaza Yaptı
Ünlü İş Adamı Sinan Urfalı, Lüks Ferrari ile Kaza Yaptı
Ünlü İş Adamı Sinan Urfalı, Lüks Ferrari ile Kaza Yaptı
Ünlü İş Adamı Sinan Urfalı, Lüks Ferrari ile Kaza Yaptı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Arzum Baskara: Koymaz zengine 10,20 Yanıtla 2 0
  • Feyaz Ciltas: Araç porse siz Ferrari yazmışsınız çoğu haberinizde imla hatası var Yanıtla 15 0

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Son Dakika 3. Sayfa Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, lüks aracıyla kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, lüks aracıyla kaza yaptı - Son Dakika
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