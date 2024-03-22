Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı

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Türk sinemasında rol aldığı karakterlerle hafızalara kazınan ve unutulmaz oyunculardan biri olmayı başaran Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce üç kez kanseri yenen Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Öztan'ın vefatının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAHAR ÖZTAN'A VEDA

FİLİZ AKIN

"Rahatsızlığımdan dolayı bir süre telefonuma bakmamıştım. Bu sabah telefonumu açtığımda Bahar'ı, o gamzeli güzelimizi kaybettiğimiz haberi çıktı karşıma. Üzülerek öğrendim ki, kolon kanseri ameliyatı için sevgi yüklü dualar yolladığımız Bahar'ımız yok artık..."

HÜLYA KOÇYİĞİT

Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından Bahar Öztan'ın gençlik ve son halini paylaşarak, "Bir bir gidiyor Yeşilçam emekçileri… Yazmak bile zor geliyor artık… Boğazımda bir düğüm… Uzun zamandır amansız hastalıkla mücadele eden, Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Hoşça kalın Bahar Hanım. Alkışlarla... Yattığınız yer incitmesin."

NEBAHAT ÇEHRE

"Başımız sağ olsun"

DENİZ SEKİ

"Gamzeli güzelimiz Bahar Öztan'ımızı kaybetmişiz... Çok üzgünüm. Sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

ÇAĞLA ŞİKEL

EBRU GÜNDEŞ

PINAR ALTUĞ

Usta oyuncu Bahar Öztan, bugün ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti. Ardından o dönem çok popüler olanfotoromanlarda oynamaya başlayan Öztan, 1972 yılında Osman Seden imzalı "Mahkum" filmi ile sinemaya adım attı. Ünlü isim, şöhreti "Şaşkın Milyoner" filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan, birçok yapımda rol aldı.

2000'li yılların başında ABD'ye giden ve bir süre Miami'de yaşayan Öztan, 6 yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Birkaç projede boy gösteren ünlü isim, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

1993-2008 yılları arasında Yavuz Çolak ile evli kalan Bahar Öztan'ın bu birlikteliğinden Yiğit Çolak adında bir oğlu bulunuyor.

OYNADIĞI FİLMLER