Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı - Son Dakika
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Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkoçelik-28' operasyonları kapsamında 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 40'ı tutuklandı ve 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

23.07.2024 08:18
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Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-28' operasyonlarında; 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 40'ı tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-28" operasyonlarında; 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 59 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 40'ının tutuklandığını, 9'unun hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonların illere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 203 ekip, 642 personel ile hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla; Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat'ta 'Narkoçelik-28' operasyonları düzenlendi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 5 milyon 94 bin 730 adet kök kenevir, 3 milyon 843 bin 800 adet kök skunk, 1 ton 637 kg kubar esrar ve 141,5 kg toz esrar ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı. 7'si tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 9 kg esrar ile 4 kg skunk ele geçirildi. 11 sokak satıcısı yakalandı ve tutuklandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 186 kg eroin ile 30 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. 3'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 2 milyon 65 bin adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı. 5'i tutuklandı. 2'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 760 bin adet kök kenevir ile 13 bin 385 adet kök skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 23 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 kg bonzai, 2 milyon adet uyuşturucu hap, 226 kg uyuşturucu hap imalatında kullanılan ham madde ve 750 bin adet doldurulmaya hazır uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 milyon 843 bin 422 adet kök kenevir ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 1 kg bonzai, muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 sokak satıcısı yakalandı. 1'i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 10 kg skunk ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. 2'si tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 4 kg bonzai, 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. 1i tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 15,5 kg esrar ve 2 bin 790 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3 kg bonzai ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı ve tutuklandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı - Son Dakika

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