Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında 50-70 km/sa fırtına bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında 50-70 km/sa fırtına bekliyor

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Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. İstanbul çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunda yağışların yerel kuvvetli olması, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın 50-70 km/sa fırtına esmesi bekleniyor.

Ülke genelinde Marmara (Edirne hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Kaynak: İHA
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