ABD'de yüzlerce kişi Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Dünya

ABD'de yüzlerce kişi Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

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ABD'de doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, ICE görevlilerince sebep belirtilmeden ters kelepçeyle gözaltına alınmasına tepki yağdı. ABD'de yüzlerce kişi bir araya gelerek Öztürk'ün serbest bırakılmasını talep etti. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini ve ABD'li yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

27.03.2025 10:52  Güncelleme: 12:59
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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı.

ABD'de yüzlerce kişi Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

İFTARA GİDERKEN ETRAFI SARILDI

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu. Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı. Rümeysa Öztürk, ICE veri tabanında "gözaltında" olarak listelenmeye devam ederken ICE yetkililerinden gözaltına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

ABD'de yüzlerce kişi Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı. Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi. Açıklamada, " ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ABD'de yüzlerce kişi Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

YÜZLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yüzlerce kişi, Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasını protesto etti. "Filistin Kurtuluş Koalisyonu" adlı aktivist grup tarafından organize edilen gösteri kapsamında yüzlerce kişiden oluşan kalabalık grup, Powder House Park'ta bir araya geldi.

ABD'de yüzlerce kişi Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

"RÜMEYSA'NIN YANINDAYIZ"

"Rümeysa'yı serbest bırakın" ve "Rümeysa'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Öztürk'ün derhal serbest bırakılmasını talep etti. ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

AEĞEBEYİNDEN TEPKİ

Rümeysa'nın ağabeyi Asım Öztürk, kardeşinin Massachusetts'te evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. "Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan hadiseyi gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınamaktayım." ifadesini kullanan Öztürk, kardeşinin sadece okul gazetesinde yazılan ortak bir yazıda imzası bulunması nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

ABD'de yüzlerce kişi Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

"RÜMEYSA'YI BU YAZI ÜZERİNDEN FİŞLEDİ"

Kız kardeşinin "Filistin hususunda provokatif veya saldırgan bir eyleme karışmadan", sadece üniversite yönetiminin Filistin- İsrail hususundaki yaklaşımlarını eleştiren bir yazı kaleme aldığını belirten Dr. Öztürk, ICE polisini "cadı avına çıkmakla" suçlarken, "Canary Mission" isimli internet sitesinin Rümeysa'yı bu yazısı üzerinden "fişlediğini" kaydetti. Dr. Öztürk açıklamasının devamında, "Canary Mission, Filistin meselesini terörizm ile eşleştirerek Filistin destekçilerini terörize etmekte, temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasını teşvik etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, kardeşi Rümeysa Öztürk'ün, "Müslüman bir kimlik taşıması sebebiyle bu tür haksız uygulamalarla mağdur edilmeye çalışıldığını" vurgulayarak, gözaltı uygulamasının, "Batı'nın ve Amerika'nın kök paradigması olan ifade özgürlüğünü hiçe sayan, kendi kendini inkar eden bir adım" olduğunu ifade etti.

ABD\'de yüzlerce kişi Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'de yüzlerce kişi Türk öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat ÇAMUR:
    burada da yürüyüş yaptın mı önüne gelen öğrenciye ver sopayı at içeri e arada kalite farkı var. 0 0 Yanıtla
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